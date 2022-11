“Hace 35 años, un conductor que iba a velocidad excesiva salió de su carril en una curva y chocó frontalmente con el coche de mis padres. Mi padre murió en el acto, mi madre agonizó durante once días hasta que falleció”. Son las palabras de David Pérez. A través de sus dolorosos recuerdos, rendimos homenaje en Memoria de delfín a las víctimas de los accidentes de tráfico, adelantándonos a su Día Mundial, que desde 2005 se celebra cada tercer domingo de noviembre.

“Todo cambia por completo (…) Nos dieron 250.000 pesetas por hijo para rehacer nuestra vida, pero eso es imposible”, reconoce a Arturo Martín.

En casi la mitad de las muertes de tráfico se detecta alcohol, drogas o sicofármacos

Pero la dura historia de nuestro invitado va más allá. Él mismo se convirtió en víctima directa al sufrir un accidente de moto sólo un año después de esta tragedia familiar. “El casco me salvó la vida, aunque la pierna derecha la tengo destrozada, llevo una prótesis en la cadera, me falta parte del cuádriceps, y me he sometido a quince intervenciones quirúrgicas…”, subraya.

Menos suerte corrió su hermano menor, que falleció hace diez años en otro siniestro.

Arturo Martín, con David Pérez y Álvaro Gómez rne

Esta es, sin duda, la peor cara de una realidad que preocupa, reducir las víctimas en carretera, y cuyos retos actuales analizamos con Álvaro Gómez, Director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. “Las distracciones son desde 2016 la primera causa de siniestros mortales”, apunta, al lado de las drogas. Según un estudio reciente, en el 49,4% de las muertes de conductores en siniestros de tráfico se detectó presencia de alcohol, drogas o sicofármacos. “Es un dato que cuesta creer, y que se ha incrementado desgraciadamente en los últimos años, particularmente en el caso de drogas distintas al alcohol”, añade. “También nos toca proteger a los que van fuera del coche. Con cinco millones y medio de motos en España, es uno de los grandes retos en seguridad de vial. Otro: la irrupción de las nuevas formas de movilidad, como los patinetes, un problema al que tenemos que estar atentos”, concluye.

Con Mara Peterssen llegamos al final de la primera hora de programa, repasando los acontecimientos más relevantes de 2005, como la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en España, que se convirtió en el tercer país del mundo en legalizarlo.

Primer matrimonio gay celebrado en España

En la parte cultural, Anna Mae Bullock, más conocida como Tina Turner, recibía el Kennedy Center Honor, un premio más que merecido por una artista que en más de medio siglo de carrera ha vendido 200 millones de discos gracias a éxitos como "The Best", que rescata Patricia Costa.

Tina Turner es nuestro personaje del año 2005

Otra gran mujer, Marta Belenguer, juega esta semana “en casa” y se detiene en el estreno de El método en aquel 2005, basada en la obra de teatro de Jordi Galcerán, dirigida ahora por Tamzin Towsend en el Teatro Alcázar de Madrid, con nuestra colaboradora en un reparto que completan Luis Merlo, Eleazar Ortiz e Ismael Martínez.

Por su parte, con David Zurdo descubrimos que la montaña más alta del mundo no es el Everest, porque desde el centro de la Tierra lo supera el Chimborazo, en Ecuador.

Mark Russinovich protagoniza la sección de JPelirrojo

Y sin parar de aprender, llega JPelirrojo para relatarnos la hazaña de Mark Russinovich, un ingeniero de software nacido en Salamanca, que en 2005 hizo público una práctica nada ética de Sony BMG.