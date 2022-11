Miquel Aparici va iniciar la seva trajectòria professional com a dissenyador gràfic, una feina que compaginava com a guionista de còmics i programes de televisió. Durant 20 anys va ser el director artístic de la revista satírica El Jueves, però allà, envoltat de professionals que dibuixaven molt bé, "no em veia capaç de fer-ho. No creia que ho sabés fer com ells", comenta l'artista a 'Fet a mà', programa disponible a RTVE Play Catalunya. Tímidament, es va llençar a la il·lustració. Va iniciar-se pintant amb una cullera i cafè i ha acabat esculpint figures d'animals amb residus de ferro que han estat exposades a tot el món.

Un cop més la casualitat juga un paper importantíssim a la vida dels artesans de 'Fet a mà'. Aparici va començar a dibuixar amb cafè quan un dia d'estiu, esmorzant amb un amic després d'un viatge a Formentera, li va voler ensenyar com eren les sargantanes que havia vist. Sense cap paper i llapis a prop va agafar la cullera del cafè i va fer el seu primer dibuix utilitzant aquesta tècnica. Sorprès amb el resultat, va continuar amb aquesta tècnica fins a arribar a tenir 2.000 dibuixos assecant-se al terra de la cuina. I del terra de la cuina a exposar a galeries d'art de tot el món. Des de Barcelona a Nova York passant per Viena, Copenhaguen o Milà.

El líquid del cafè funciona com a tinta i afegint més o menys sucre aconsegueix canviar la tonalitat del color marró definint zones fosques o clares. "És un procés similar a revelar un carret de fotografia. No saps mai com quedarà", assegura l'artista.

Més endavant, va decidir afrontar un nou repte: convertir els seus dibuixos en objectes. Així va ser com es va convertir en un "diògenes de casa bona", com ell es defineix. A partir de recopilar una infinitat d'objectes, transforma aquests materials en animals. Les seves escultures posen a prova la imaginació de l'espectador. L'enginy i l'humor són dos elements claus de la seva obra i ha unit dues de les seves grans passions: la biologia i l'arqueologia.

