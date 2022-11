Els projectes més transformadors de l’alta cuita del nostre territori es dona cita al palau 8 del recinte de Montjuïc de Fira Barcelona fins al 9 de novembre. Enguany sota el lema “Darrere la cuina”, aquesta nova edició de la fira gastronòmica destinada als professionals de la restauració, mostra què es cou dins i fora de les cuines. Un dels temes de què tothom parla dins el sector és l'encariment dels costos, tant de les matèries primeres com de l'energia, que els obligarà a apujar els preus dels restaurants.

Noves tendències i els millors xefs

El saló reuneix 300 expositors que mostren, entre d’altres, a l’espai InnoForum una trentena de novetats encarades a les noves tendències de producció i consum. En aquesta edició es vol prestar especial atenció als productes gurmet amb “consciència sostenible” i els hàbits de vida saludable amb novetats com els canelons d'heura, les croquetes braves amb gust picant o un gelat vegà d'oli d'oliva.

L’esdeveniment s’ha presentat com la cita gastronòmica “més rellevant de la tardor per als professionals i empreses del sector”, reuneix un centenar de cuines i experts de 15 països amb xefs multiestrellats com Joan Roca, Quique Dacosta, Paco Pérez i Alexandra Mazzia, Javier i Sergio Torres i Nandu Jubany entre d’altres noms de primer nivell. Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, el trio de xefs del barceloní Disfrutar, considerat el tercer millor restaurant del món, presentaran les elaboracions de gastronomia líquida. Els xefs Jordi Vilà i Albert Boronat parlaran del ressorgiment dels plats clàssics en l’alta cuina.