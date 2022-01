'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya.

Sílvia Abril visita el Baix Llobregat, on coneix el pollastre de pota blava, autòcton del Prat, amb el qual, de la mà de la Josefa, elaborarà unes croquetes per llepar-se'n els dits. I, ja que és al Prat, no se n'anirà sense tastar les mítiques carxofes!

Aquesta setmana a la 'La recepta perduda' la historiadora Gemma Tribó explicarà com és la gent del Baix Llobregat i com ha evolucionat el delta en l'últim segle.

Sílvia Abril s'acosta als col·lectius de pagesos que treballen els pocs camps de conreu del Llobregat. Entrevista Albert Bou, productor de carxofes de Sant Boi, a qui li agrada tant fer de pagès que si tornés a néixer voldria tornar a ser pagès.

Sílvia Abril en bicicleta a 'La recepta perduda' RTVE CATALUNYA

La recepta d'aquesta setmana és una de les estrelles de la cuina d'aprofitament; les croquetes. Sílvia Abril demana ajuda a una experta, la Josefa, per recuperar la recepta perduda de les croquetes tradicionals. Les de pollastre de tota la vida, però en aquest cas, de pollastre pota blava, espècie autòctona de la zona i que és una delícia.