Por fin conocemos a todos los candidatos que estarán presenten en el festival infantil que se celebrará el próximo 11 de diciembre en Everán. Solo quedaba Italia por escoger a su representante de Eurovisión Junior 2022. La artista que ha obtenido el billete a Armania es Chanel Dilecta que interpretará el tema "Bla bla bla". Por el momento no conocemos como suena ni el videoclip, lo que si sabemos es que estará disponible la semana que viene.

Por su cuenta de Instagram, podemos descubrir como canta la italiana. La joven, junto a su piano, versiona la canción "Sing of the times" del artista internacional Harry Style. Además, no canta sola. Al fondo apreciamos los ladridos de su perro llamado Rambo.

La representante de Italia en Everán se define como una "intérprete de 360º". Desde los 4 años ha ligado sus estudios al mundo de la música y del baile formándose en canto, ballet, piano, danza moderna y arte escénico. Todo ello le ha servido de ayuda para participar en competiciones internacionales como TMF 2021 (Tour Music Fest), la Copa Italiana de Artistas 2021 y The Coach Contest.

Pero sus hobbies no se quedan ahi. En su tiempo libre, a Chanel le encanta diseñar joyas como también leer libros, tejer y disfruta mucho resolviendo cubos de Rubik. La joven vive en el pequeño pueblo de Thiene con su familia y su perro, situado en la provincia de Vicenza que cuenta con 23.171 habitantes.

Italia en Eurovisión Junior Tuvimos que esperar hasta el año 2014 para ver al país italiano en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior. Tres años antes negociaron su debut pero no pudieron confirmar su participación por falta de tiempo. En su primera candidatura para Malta, Vicenzo Cantiello y su "Tu primo grande amore" se alzó con el "mini" micrófono de cristal, siendo la primera victoria de Italia en el certamen infantil. Dos años más tarde, Fiamma Boccia subiría al tercer eslabón del podío con "Cara mamma" consiguiendo 209 puntos. En la última edición celebrada en París, Elisabetta Lizza con "Specchio" quedó en una décima posición. ¿Se proclamará campeona Chanel Dilecta en Everán? ¡Descúbrelo el 11 de diciembre en La 1 de TVE! 02.49 min Videoclip de Elisabetta Lizza, representante de Italia en Eurovisión Junior 2021 con "Specchio"