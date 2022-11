¿Eres incapaz de eliminar manchas de aceite, tinta o chicle? Pues, aunque te parezca magia cada vez que tu madre te devuelve una prenda que ya dabas por perdida porque tenía una mancha que te parecía imposible sacar, no lo es, ¡Es ciencia!

Quien lo sabe, y muy bien, es Begoña López, más conocida como 'La Ordenatriz', que nos ha contado en 'Hablando Claro' sus mejores trucos para sacar manchas con productos que todos tenemos por casa.

Lo mejor con las manchas de aceite es tratarlas para quitarlas en el momento y no tener que lavarlas, con el consecuente ahorro energético que conlleva, pero ¿cómo hacerlo? Pues nada mejor que cubrirlo con polvos de talco , si vemos que se absorbe volver a echar, esperar de dos a tres días y cepillar.

Eliminar manchas de tinta es posible

¿Creías que no había nada que hacer con las manchas de tinta? Pues 'La Ordenatriz', nos trae no uno, sino dos trucos para eliminarlas con cosas que tenemos por casa evitando la lavadora. El primero sería hacerlo con leche entera, pero si no tenemos, otra opción es impregnar la prenda de alcohol, da igual el porcentaje, y frotar con una bayeta de microfibra.