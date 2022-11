El bon temps i el llarg pont per Tots Sants han estat les claus perquè les visites als cementiris i la venda de flors recuperin l'afluència d'abans de la pandèmia.

Segons Cementiris de Barcelona, des de dissabte han passat pels camps sagrats de la ciutat gairebé 90.000 persones i s'estima que s'acabarà igualant la xifra de visitants de l'any passat, de 118.000 persones.

La covid ha portat també altres canvis a les funeràries, com ara la retransmissió per streaming de les cerimònies , iniciades a causa dels confinaments i limitacions d'aforaments, segons Josep Maria Mons, de l'Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat), un model de cerimònia que sembla que ha vingut per quedar-se.

La demanda de flors es manté, tot i els preus

Per decorar els cementiris durant aquests dies de Tots Sants no hi poden faltar les flors. És un any bo pel que fa a les vendes, tot i l'augment de preus: Mercabarna-flor preveu vendre'n les mateixes que l'any passat, unes 600.000. De fet, la planta típica per aquests dies, el crisantem, ha augmentat lleugerament el seu preu per la inflació, però, tot i això, la gent no es frena a l'hora de demanar-la a les floristeries.

Les vendes de flors i plantes per Tots Sants d'enguany representen un 10% de les vendes anuals. Els productes més venuts són el clavell amb el 30% del total de vendes, el crisantem (22%), especialment de color blanc i vermell, i la rosa (20%). Des del gremi de floristes, Joan Guillen destaca l'augment de vendes de flors artificials. Un increment que s'explica per la incertesa sobre els preus i que aquest producte és més durador.