Els cementiris es tornen a omplir per Tot Sants

01:36

Com és tradició, l'1 de novembre l'activitat es concentra en els cementiris d'arreu de Catalunya, per visitar la tomba de les persones més properes que ens han deixat.

Tot i el llarg pont, un any més el Dia de Tots Sants ha estat aprofitat pels ciutadans per visitar la tomba o el columbari de les persones més pròximes que ens han deixat. Costum? Tradició? Són diferents els motius pels quals els familiars i amics dels difunts s'acosten als "camps sagrats" com el del Poble Nou de Barcelona.

L'horari d'obertura dels cementiris és l'habitual, de vuit del matí a sis de la tarda. Cementiris de Barcelona recomana planificar la visita amb antelació. Així mateix, es demana assistir-hi de manera esglaonada i no en grups grans | MAITE BOADA