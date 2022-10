El Temps a Catalunya (28/10/2022) | RTVE Catalunya

Els darrers anys la tendència és celebrar la Castanyada amb un ambient bastant càlid. I enguany una massa càlida africana farà que el Pont de Tots Sants tinguem una temperatura (no tant escandalosament alta com aquests darrers dies) però sí encara, amb valors per sobre de la mitjana. A partir de dimarts i sobretot dimecres, l’arribada d’aire bastant més fred (amb temperatures inferiors als 10º a 1500 metres d’altura) ens farà entrar de ple a la tardor. Cap de setmana, dos dies de boires costaneres, que seran més abundants primera i darrera hora i més trencades al centre del dia. A la resta, tindrem sol, pols en suspensió i núvols alts, més abundants diumenge a la tarda. Les nits seran fresquetes a l’interior i suaus a la costa. Cada dia farà menys calor... però encara tindrem temperatures entre 3 i 9º per damunt de les habituals. La resta del Pont passa un front, i a les boires costaneres hi afegirem un cel entre variable i ennuvolat arreu, amb ruixats febles i dispersos entre dilluns nit i dimarts. La Nit de la Castanyada serà fresqueta i de dia tindrem bonança i temperatures superiors a les habituals