Un parell d'accidents de trànsit aquest matí a l'AP-7 han complicat força la segona fase de l'operació sortida del pont de Tots Sants. A Maçanet de la Selva-Sant Celoni un sinistre ha provocat 16 quilòmetres de cua en sentit nord, mentre que un altre accident ha generat congestió a la Junquera en 4 quilòmetres en sentit sud.

L'AP-7 ha estat la via que més dificultats per circular ha registrat des de l'inici de l'operació sortida d'aquest divendres: 8 quilòmetres a la Roca del Vallès en sentit nord; 7 quilòmetres més a Castellbisbal en sentit sud; i 7 més a Gelida. També hi ha hagut retencions de 5 quilòmetres a la C-16, a Cercs, en sentit nord, i a la C-17 a Parets del Vallès (2 quilòmetres) i Ripoll (4 quilòmetres). Divendres a la tarda es van acumular més de 50 quilòmetres de circulació lenta en el primer tram de l'operació sortida de Tots Sants.

I és que malgrat que la inflació està disparada, hi continua havent moltes ganes de sortir i esbargir-se.

Reforç a les carreteres El Servei Català de Trànsit havia previst que en l'operació sortida marxessin de l'àrea metropolitana de Barcelona prop de 475.000 vehicles. Per reduir riscos, ha instal·lat 1.000 controls amb 1.617 agents dels Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat. Aquesta és la segona operació especial de tardor i Trànsit preveu que les destinacions cap a muntanya i punts de l'interior de Catalunya concentrin la majoria dels desplaçaments. Per l'operació tornada, que serà entre les dotze del migdia del dilluns i les dotze de la nit del dimarts la previsió és que tornin 265.000 vehicles.