Les reserves pel pont se situen en molt bon nivell

Bones perspectives d'ocupació en aquest pont de Tots Sants amb temperatures càlides per l'època, cosa que ha afavorit destinacions de costa i natura. També força protagonisme pels càmpings que, en molts casos, freguen la plena ocupació. Malgrat que els hostalers han hagut de pujar tarifes per compensar l'increment dels costos, per exemple, energètics, es manté el desig de sortir i esbargir-se.