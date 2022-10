Alice Wonder es una de las candidatas seleccionadas para participar en el Benidorm Fest. Empezó a través de las redes sociales, donde tuvo mucho tirón, ahora es una de las promesas de la música en nuestro país y uno de los rostros más conocidos del género indie. Su inconfundible voz sonó en la Plaza del Palacio Real de Madrid, cuando tuvo lugar el homenaje de Estado a las víctimas de la COVID, el pasado mes de julio. Un acto muy emotivo que contó con la presencia de los reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia, además del presidente del Gobierno.

La cantante fue capaz de conmover a todos los allí presentes, incluso a los espectadores que siguieron el homenaje desde sus casas. La reina Letizia tampoco pudo evitar emocionarse al escuchar la canción que Alice Wonder interpretó acompañada de su piano para la ocasión: "Lucha de gigantes", de Antonio Vega.

Alice Wonder se llevó una sentida ovación que la cantante agradeció inmediatamente después de terminar su actuación. "En el momento no me puse nerviosa. Estaba todo lleno de gente que llevo toda la vida viendo en la tele. La gente lloró, fue un acto muy emocinante y conocí a los Reyes", contaba feliz la cantante su experiencia en una entrevista posterior para Cadena 100. "Me iba escoltando hacia ellos su seguridad y pregunté si tenía que hacer una reverencia, y me dijeron que de tú a tú. Hablamos de todo y me gustó la vibra que me dieron", confesó.

Su estilo propio y su capacidad para emocionar a quien la escucha pueden ser una gran ventaja de cara a su nueva aventura. ¿Será Alice Wonder la nueva representante de España en el Festival de Eurovisión 2023?