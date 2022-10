Desde hace casi una década El cine que viene ha sido el programa de radio con difusión nacional focalizado en el cine independiente iberoamericano. Primero como sección dentro del programa El ojo crítico en Radio Nacional durante 2012, desde 2013 como microespacio en Radio 5 y como programa convencional ya desde 2018, El cine que viene ha dado voz a las películas más invisibles. Ha atendido al cine documental en todas sus variaciones, al cine de animación, a las ficciones al margen de la industria, al cine experimental y a la videocreación, así como al cortometraje en cualquier género. Lo hizo siempre con el foco puesto en la innovación del lenguaje audiovisual y su pedagogía.

Con el desarrollo del cine digital, he visto cómo estas películas nacían huérfanas; sus autoras y autores eran totalmente desconocidos; y como entonces carecían de lugares de exposición. Desde mi faceta de creador pensé en la necesidad de dar un lugar de difusión a estos cines que aparecían como manifestación espontánea y explosiva de una nueva manera de concebir el cine. La plataforma online autogestionada de películas independientes llamada PLAT, aglutinaba por primera vez estas obras. Comenzar desde ahí la difusión, dio también comienzo a El cine que viene. Un medio de comunicación público ágil y sugerente como la radio, era el lugar apropiado para contar esta realidad, que atiende al crecimiento de la diversidad cultural de nuestro país.

ECQV desde La muestra de cine de Lanzarote Javier Fuentes

En esta casi década he podido observar cómo los festivales de cine se volvían sensibles a la importancia de estas películas y cómo nuevas generaciones de comisarios y programadores las iban asumiendo como pilar sólido de la cultura española. He podido contar cómo ha evolucionado el sistema de ayudas públicas para la financiación de estas obras, así como el acercamiento del mundo de la distribución y exhibición a esta realidad cultural. Nacían nuevas salas públicas y privadas y nuevos canales de distribución que supieron reconocer en la rareza, la riqueza y el valor de la creatividad. He podido contar también la incorporación de las mujeres cineastas a las profesiones del cine, que comenzaba precisamente desde los márgenes, y que su normalización se ha ido convirtiendo no en una excepción sino en una norma, hasta llegar incluso al cine industrial.

He asistido al nacimiento del streaming de video online como canal fundamental para la exposición de estas películas, y cómo esta posibilidad de ver cine se ha ido expandiendo. Hemos vivido cómo durante una pandemia, el cine y la cultura se han convertido en el fundamento de la cotidianidad y cómo con el desarrollo descomunal del streaming, las propuestas que contábamos en El cine que viene se han proyectado por estas vías casi a la par que el cine industrial.

He podido entrevistar a promesas del cine que después han crecido como creadoras y cuya evolución he podido seguir. También he gozado del privilegio de conversar con maestros de estos géneros de todos los tiempos y diferentes países, que comenzaron décadas atrás como pioneros y que hoy nos siguen alumbrando. Todo ha sido radiado y ha quedado registrado en este formato de podcast que encapsula la experiencia y la deja a disposición de todas aquellas personas que quieran acercarse a este renacimiento del cine español en la última década.

“El cine que venía allá por 2012 ha venido para quedarse, y el cine por venir ya no será lo que fue el cine que viene. Nos audiovemos en el futuro, al otro lado de la pantalla sea cual sea“

Además he sacado el programa de los estudios, llevándolo a festivales, a eventos de cine, a la Universidad... Hemos organizado especiales temáticos, debates en torno a temas candentes con sus protagonistas, y también he implementado la radio con videoentrevistas para profundizar más en el trabajo de autoras y autores. No cito ningún nombre en este texto, porque las destacadas en el espacio han sido siempre las películas, y con sus títulos nombraba cada programa en estos casi 10 años que completa.

Ahora que el independiente es también dependiente de una rama de la industria; ahora que los medios de comunicación, incluyendo El cine que viene, ha convertido la excepción en cierta norma; ahora que los festivales se han erigido como única herramienta de validación de las películas; ahora que estas películas comienzan a mostrar una homogeneización en su lenguaje y aspiraciones, y que este cine que venía, quiere vivir asentado y no tanto como explosión de creatividad espontánea; es el momento de terminar mi etapa en este programa. Ya el público accede a estas películas con normalidad, cuando antes quedaban fuera de la agenda del cine. Por eso veo necesario dar paso a otras miradas periodísticas que comprendan y difundan el nuevo escenario.

ECQV desde el Festival de cine de Ourense Daniel Gallego Bouzas

Doy las gracias a mi equipo estos años: a Francisco Javier Rodríguez en la producción, a Víctor Úbeda en la coordinación de programas en Radio 5, a todos los realizadores técnicos que han pasado por el programa, así como a las direcciones de Radio 5 presentes en estas nueve temporadas. Por supuesto también a las personas cineastas y trabajadoras de la cultura, que me habéis dado razones para hablar de vuestro trabajo. También a las personas escuchantes de la radio y amantes del cine, y que os habéis abierto a estas propuestas. Sin vosotras nada habría tenido sentido.

El cine que venía allá por 2012 ha venido para quedarse, y el cine por venir ya no será lo que fue el cine que viene. Nos audiovemos en el futuro, al otro lado de la pantalla sea cual sea. ¡Hasta siempre!