S'ha acabat l'espera, "llegó la mami". La cantant eurovisiva Chanel Terrero estrena nou hit: "TOKE", que serà l'himne de la Selecció Espanyola de Futbol en el Mundial de Qatar 2022. L'esperat senzill successor de "SloMo", el tema amb el qual l'artista va representar a Espanya en Eurovisió 2022, ja té videoclip i s'ha estrenat durant l'emissió de MasterChef Celebrity. És una mescla d'explosió, dinamisme i ritmes urbans.

La cantant catalana ho dona tot i demostra una vegada més perquè és una de les estrelles més potents del panorama musical espanyol. En una entrevista a RTVE, Chanel ha assegurat estar "molt feliç" per poder presentar la seva nova cançó i obrir aquesta nova etapa al costat del seu públic. "Sé que estàveu esperant nova música i per fi... ha arribat la mami!".

Quatre looks en quatre escenaris diferents

Chanel es mou en quatre escenaris diferents dins del videoclip, una superproducció dirigida per Ambiwo, Iris Vallès i Alba Ricart. L'artista es mou a l'esplanada d'un desballestament, on també la veiem cantar a l'interior d'un cotxe, en unes escales on hi ha desplegada una gran catifa vermella, en una nau de formigó on balla sobre la graveta i en una altra on ens delecta amb un nou dancebreak.

Los cuatro looks de Chanel en "TOKE" Sony Music España

En cadascun dels quatre escenaris Chanel llueix quatre looks completament diferents: