Se acabó la espera, "llegó la mami". Por fin podemos escuchar de forma íntegra "TOKE", el nuevo hit de Chanel Terrero. El ansiado sencillo sucesor de "SloMo", el tema con el que la artista representó a España en Eurovisión 2022, se ha estrenado esta misma noche durante una de las pausas de MasterChef Celebrity. Pero el segundo single de Chanel no ha llegado solo. La canción que representará a RTVE y a la Selección Española de Fútbol en el Mundial de Qatar 2022 se ha presentado junto al videoclip del tema.

El videoclip de "TOKE" es explosivo, dinámico y muy urbano. Chanel lo da todo y demuestra una vez más porque es una de las estrellas más potentes del panorama musical español. La artista hispano-cubana ha elegido un top que asemeja los colores de La Roja, él mismo que lleva en la imagen de la portada del sencillo, para el estreno de su nueva canción. Chanel Terrero se muestra sexy y empoderada como ya vimos en el videoclip de "SloMo" y en su actuación en Turín donde logró la tercera posición para España en el certamen musical. Ese empoderamiento se refleja en una de las escenas más impactantes del videoclip. En ella aparece Chanel en el interior del coche mientras una multitud de personas lo zarandea sin cesar. Pero ella, que no pierde los nervios en ningún momento, se come a la cámara mientras se repasa los labios con una mirada que seduce y atrapa.

"Estoy muy feliz por poder presentar mi nueva canción y abrir esta nueva etapa junto a mi público. Sé que estabais esperando nueva música y por fin...¡llegó la mami!. "TOKE" es un tema para bailar, para disfrutar y también para animar. Espero que la disfrutéis mucho. Gracias por el apoyo", ha comentado Chanel Terrero tras publicar el vídeo en YouTube.

En cada uno de los cuatro escenarios Chanel luce cuatro looks completamente diferentes . Uno de ellos lleva un espectacular corsé en tonos cálidos , que deja al aire sus hombros y sus brazos, que contrasta con la parte de abajo, que va en tonos fríos, en un estampado tye-die de azules y blanco y fabulosos bordados de pluma de pavo real. El segundo, en blanco, es un body rasgado que juega a vestir y desnudar la piel. El tercero, en rojo fuerte, es un look de infarto, siendo una diva total, que lleva una parte superior a mondo de bandeau y una falda que cae rozando el suelo. En contraste, lleva un abrigo de piel sintética en blanco polar. El último look, en negro total, es otro body , una de las piezas que mejor sientan a la artista y que solo ella sabe defender sobre el escenario con soltura y mucha fuerza. La pieza, sin mangas, se ajusta a la silueta y lleva un elegante escote en forma de 'V' que aporta un toque rebelde al look.

“Llego la mami… Chanel”

Si me ven por la calle traigo el aguaje que no pueden costear

No pidan que le baje, estoy en mi viaje y no le voy a bajar

Subo como ascensor

Bronceadita en el sol

En la disco sudor

Mucho humo, mucho cash en el mall

Iniesta metiendo el gol

Despegando a todas como un avión

Mayday

Out of control its an emergency

So drop it low and papi put it on me

I hope your ready pa dejarlo caer

Una vez y otra vez y otra vez

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques

La noche esta dolce

Llegamos en los Banshee

Prendimos el party

Chanel esta Bulgary

Gastando los Benjis

Con todas las babies

Chupito de teki

Nos ponemos crazy

Tengo tanto flow que el me copia es barato

Palomo solo viste a los de su contacto

Yo soy lo que tu sueñas ser por un rato

Tu lo intentas pero para mi esto es innato

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques