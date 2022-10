És possible fer periodisme de recerca en un context dominat per les fake news, les estafes i les criptomonedes? Aquesta és una de les preguntes que es planteja ‘Enemiga del pueblo’, una sèrie on participa l'actriu catalana Aina Clotet que ja es pot veure a la plataforma 'Filmin'

La història narra la vida d'una periodista que es converteix en l'enemiga del poble després de treure a la llum els draps bruts d'un jugador de futbol que és adorat a la seva ciutat.

Aina Clotet interpreta a la dona de l'aclamat futbolista, un home que no és tan perfecte com sembla. A 'Punts de vista' ha explicat que és una cosa que sempre li ha fet molta por a la vida real. "Sempre és interessat que et quedin coses per conèixer, però espero que no em passi com a la sèrie. Les persones no ens coneixem del tot mai", assegura.

'Enemiga del pueblo' s'ha rodat entre Barcelona i Finlàndia. Tot i que els equips professionals són molt semblants arreu del món, l'actriu catalana va tenir un petit problema amb l'idioma durant el primer dia de rodatge. "Kiitos vol dir gràcies en finès. El primer cop que vaig sentir kiitos vaig parar, clar", afirma entre riures l'actriu, ja que cada cop que sentia la paraula entenia l'expressió 'quietos'.