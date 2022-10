El océano ocupa más de dos terceras partes del planeta y produce al menos el 50% del oxígeno. Además, alberga la mayor parte de la biodiversidad de la tierra y resulta crucial para la economía: más de 3.000 millones de personas dependen de él. Aun así, hemos abusado de sus beneficios.

El cambio climático y el aumento de la temperatura del agua, la contaminación de los mares, los residuos, los plásticos, la sobrepesca y la sobreexplotación de los recursos marinos han provocado que, a día de hoy, el 90% de las grandes especies marinas hayan disminuido y la mitad de los arrecifes de corales hayan sido destruidos.

Reservas Marinas de Interés Pesquero

Las Islas Baleares son referentes en materia de conservación marina. Más del 21% de sus mares disfruta de algún tipo de amparo legal, que se traduce en una red de más de dieciocho áreas marinas protegidas (AMP), entendidas como porciones del medio marino que gozan de algún tipo de protección. Este hecho se traduce en siete figuras de protección distintas: Paraje Natural, Parque Natural, Reserva Natural, Reserva Marina de Interés Pesquero (también llamada Reserva Marina), Parque Nacional, Natura 2000 o Reserva de la Biosfera. La figura de la Reserva Marina de Interés Pesquero, que depende de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Govern de les Illes Balears, es la figura que más desarrollada está.

Existen once zonas distribuidas por las islas que están catalogadas como Reserva Marina de Interés Pesquero, donde se eliminan las artes de pesca más agresivas y se establecen restricciones a la pesca tradicional y recreativa con el objetivo de incentivar la pesca tradicional e incrementar la biomasa de peces comerciales. Se ha observado que en algunas de las zonas declaradas como Reservas Marinas de Interés Pesquero y en sus alrededores ha habido un incremento en la diversidad, la cantidad y el tamaño de algunas especies como las pertenecientes a la familia de los espáridos, entre los que se incluyen las doradas, los sargos y las sopas. También se ha notificado un aumento de las especies más sedentarias - en particular, el grupo de los meros - y de peces depredadores como los corvallos y los cabrachos. Pese a estos resultados, la figura de la Reserva Marina de Interés Pesquero, aunque indirectamente produzca efectos en todo el ecosistema marino, se centra en la conservación del recurso pesquero y deja fuera de su amparo algunos organismos y hábitats que son vulnerables o importantes para el conjunto del ecosistema marino.

Imagen de capítulo de Enganchados en la red del Escarabajo verde RTVE

La preservación de la biodiversidad y de algunos de los ecosistemas más sensibles, como las zonas de arrecife, los fondos coralígenos o las praderas de posidonia, dependen de otras de las figuras de protección existentes, centradas en la conservación del medio marino en general y no solo en el recurso pesquero. No obstante, presentan dos problemas: por un lado, muchas de estas figuras de protección dependen de administraciones y gobiernos diferentes, lo que dificulta una buena coordinación de toda la red de áreas marinas protegidas (AMP) e imposibilita crear una estrategia conjunta para una preservación eficiente. Por otro lado, algunas de estas figuras, como la Red Natura 2000 o la Reserva de la Biosfera, aunque llevan años declaradas, no presentan regulaciones ni un plan de gestión activo.

Las Islas Baleares han implementado con éxito la figura de las Reservas Marinas de Interés Pesquero y se han convertido en uno de los referentes europeos en materia de conservación marina. Asimismo, nos ha permitido ver las carencias y los retos a los que hay que enfrentarse para poder conseguir una preservación eficiente de cara al objetivo de protección del 30% para el año 2030: la necesidad de una buena coordinación entre las administraciones competentes en el ámbito de la conservación marina; la unificación de criterios para una protección real y eficaz; la creación de planes de gestión efectivos para todas las áreas declaradas como protegidas; y la implicación de la sociedad en la preservación de nuestros mares como fuente de vida, biodiversidad y sustento de la humanidad.