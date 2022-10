Les cooperatives agràries, contra les cordes

L'increment del preu del gas i l'electricitat està posant contra les cordes molts sectors. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya adverteix que l'augment dels costos de producció i transformació dels productes està arruïnant el sector. Aquest any estimen que se’ls hauran triplicat, passant dels 27 milions d'euros als 78, aquest 2.022.

Les cooperatives demanen a l'administració mesures urgents perquè puguin continuar donant servei als agricultors.

01.02 min L'augment dels costos amenaça les cooperatives | JOANA SENDRA

5 mil llocs de feina en perill El 70% d'aquest increment, uns 36 milions d'euros, corresponen a l'encariment del preu de l'electricitat. I un 29%, uns 15 milions, al preu del gas que, des de la FCAC denuncien que s'ha multiplicat gairebé per 5 en un any. En aquest context, les cooperatives busquen solucions imaginatives per garantir la viabilitat de l’activitat i la feina dels cinc mil llocs de treball que en depenen directament. Per exemple, la Federació aconsella sectors com els productors d'oli que uneixin esforços i obrin els molins estrictament necessaris per fer la transformació de les olives. Els pagesos es manifesten per la crisi de preus al sector agrari

Les cooperatives de pinsos amenaçades Per sectors productius, els que més patiran l'increment són les cooperatives d'elaboració de pinsos per a bestiar, amb 24 milions d'euros, un 47% del total. Des que se sega fins que es comercialitza, el panís sempre s'ha d'assecar. Normalment, surt del camp amb un 20% d'humitat, enguany amb un 17% a causa de les onades de calor i la sequera, però igualment no es deslliura del procés. I és que cal rebaixar la humitat al 14% per a poder-lo vendre. A Miralcamp, al Segrià, on eixuguen panís i el 80% dels costos per preparar i emmagatzemar cereals o altres productes són energètics. El seu responsable, Santi Vergé, explica que "la pujada de costos ha estat molt ràpid hi ha hagut cooperatives que s'han plantejat tancar l'activitat i externalitzar-la, portar a assecar el cereal a altres cooperatives". Es tracta de cooperatives que estan minimitzant l’impacte de l’alça dels costos energètics generant calor amb un forn de biomassa i això els permet reduir un 70% la despesa en combustibles fòssils. A aquesta solució s’uneix el fet que la cotització del cereal és molt alta per la falta d'oferta arran de la Guerra a Ucraïna i això fa que puguin conservar una mínima rendibilitat.