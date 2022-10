01:02

Crit d'alerta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que adverteix que l'augment dels costos de producció i transformació dels productes està arruïnant el sector.

Les cooperatives busquen solucions imaginatives que no posin en risc els cinc mil llocs de treball que en depenen directament. En aquest sentit, la Federació aconsella els productors d'oli que uneixin esforços i obrin els molins estrictament necessaris per fer la transformació de les olives. És una de les opcions que baralla el sector per fer front a l'augment dels costos, tal com ha reconegut a Ràdio 4 Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries.

I és que la Federació alerta que les cooperatives podrien veure triplicar els seus costos energètics, passant dels 27 milions d'euros del 2021 als 78 milions d'enguany. Per sectors productius, els que més patiran l'increment són les cooperatives d'elaboració de pinsos per a bestiar, amb 24 milions d'euros, un 47% del total | JOANA SENDRA