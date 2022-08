El preu de la llum no para de pujar. Si aquest dimarts s'havia encarit un 35% per superar els 365 euros per MWh, aquest dimecres encara anirà a més. Concretament, el MWh serà un 20% més car i s'enfilarà fins als 436 euros, el que suposa el màxim des que s'aplica la coneguda com a "excepció ibèrica" que implica el topall al preu del gas.

Al carrer, tot i els esforços de la majoria dels consumidors per intentar contenir el consum, la majoria considera desproporcionada i inassumible l'encariment. El preu de la llum se situa en el quart màxim històric. En el darrer mes s'ha disparat un 65% i prop d'un 226% respecte a fa un any. El tram més car tornarà a registrar-se entre les 22 hores i les 23 hores.

El preu del gas pels núvols Aquest encariment de la llum es produeix amb uns nivells del preu del gas TTF a Holanda, de referència en el mercat europeu, en nivells màxims, impulsats, principalment, per l'anunci de Gazprom de tallar a partir del 31 d'agost i durant tres dies del bombament de gas a Alemanya. Aquest dimarts el MWh de gas natural cotitzava per sota dels 270 euros, després que aquest dilluns traguessin el cap als 290 euros. A tot plegat s'hi ha d'afegir la caiguda de la producció elèctrica per part de les centrals hidroelèctriques al nivell més baix en 15 anys per la sequera. En absència del mecanisme de l'excepció ibèrica per a topar el preu del gas per a la generació d'electricitat, el preu de l'electricitat a Espanya seria de mitjana uns 502,11 euros/*MWh, la qual cosa suposa uns 65,86 euros/*MWh més que amb la compensació per als clients de la tarifa regulada, que pagaran així un 15% menys de mitjana. El Govern estima que el topall al preu del gas ha suposat un estalvi de 1.383 milions en els dos mesos de vigència. La Moncloa es compromet a abaixar els preus de la benzina, el gas i la llum

A l'espera dels suports per convalidar el decret Davant aquest context, el govern espanyol afronta aquesta setmana la votació del decret d'estalvi energètic -on s'hi inclou precisament l'excepció ibèrica- sense els suports confirmats, de moment. A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres l'executiu, la portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, ha insistit que les mesures són necessàries i que ja han estat prèviament consensuades amb Brussel·les. Els socis habituals de l'executiu (Esquerra, PNB o Bildu) no s'han pronunciat sobre el sentit del seu vot, i afegeixen que s'han sentit "poc escoltats" en el procés de debatre les mesures del decret d'estalvi energètic. Recordem que entre les mesures en vigor destaca l'obligació d'establir una temperatura mínima de 27 graus pels mesos d'estiu i una màxima de 19 a l'hivern. També s'han d'apagar les llums dels aparadors a partir de les 22 hores i mantenir les portes dels establiments tancades de forma automatitzada. La inflació es dispara fins el 10,3% al juliol