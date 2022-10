José Antonio Fortón, Miralcamp Fruits: "El panorama és alarmant"

José Antonio Fortón, gerent de Miralcamp Fruits, reconeix que “no podem repercutir tot el cost del preu final. El preu de la llum s’ha duplicat i ara hem hagut d’accelerar la inversió en fotovoltaica per autoconsum i intentar optimitzar el màxim possible, però el panorama és alarmant”.

Les cooperatives de fruita asseguren que la cotització dels seus preus es mantenen "com fa pràcticament 40 anys" i l'encariment de l'electricitat se'ls menja.