“No caiguis en el pitjor dels errors: el silenci. La majoria viu en un silenci espantós. No et resignis, fuig. No permetis que la vida et passi per alt sense que la visquis”. Aquest poema de Watt Whitman reflecteix les vivències dels protagonistes de ‘Las olas del tiempo perdido’, la nova novel·la de Sandra Barneda, un homenatge a l’amistat i a la infància.

Segons l’autora, un llibre que ens trasllada als estius de la infantesa, aquells on crèiem que érem infinits. Un temps que ens recorda la importància de pertànyer, de tornar a la tribu, de recuperar, essent adults, als nens que vam ser.





La periodista i escriptora catalana ha explicat a ‘Punts de vista’ que no és una novel·la autobiogràfica, però reconeix que s’ha inspirat en vivències pròpies. De fet, assegura que abans d’acabar d’escriure la història, ja tenia clar que volia dedicar-li el llibre a la seva primera tribu: “Aquell cercle d’amics de pertinença que està amb tu passi el que passi. Una xarxa visible i invisible que ens sosté. Les amistats salven vides”.

L’escriptora li dona molta importància a l’escenari: “Ha de descriure l’atenció emocional de la novel·la”. És per això que ‘Las olas del tiempo perdido’ transcorre a la petita localitat cantàbrica d’Ajo, un lloc que es troba al costat del mar. “Tots els protagonistes es troben al costat de penya-segats, on les ones van cap a les roques”, afirma la periodista.

“"L’aigua són emocions, sempre troba el seu cam픓

El mar torna a ser protagonista d’una de les novel·les de Sandra Barneda. És un element que li fascina, ja que es pot veure plasmat als títols de les seves darreres publicacions: ‘Las hijas del agua’ (2018) i ‘Un océano para llegar a ti’ (2020). Aquesta última novel·la la va presentar el desembre de 2020 a ‘Punts de vista’, una obra que amb la que va ser finalista dels Premis Planeta 2020.