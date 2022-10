Cepeda, Amaia Salamanca, Octavi Pujades i Sandra Barneda

Aquest divendres arriba als cinemes ‘La piel del tambor’. Un thriller basat en la novel·la homònima d’Arturo Pérez-Reverte. Amaia Salamanca és la protagonista d’un film amb un repartiment internacional de luxe: Richard Armitage, Paul Freeman, Carlos Cuevas, Jorge Sanz, Rodolfo Sancho i molts més. L’actriu madrilenya ha visitat ‘Punts de vista’ per explicar tots els detalls.

L’escenari de ‘Punts de vista’ s’ha omplert de música en acústic amb l’actuació de l’ex-concursant d’Operación Triunfo Luis Cepeda. Ha interpretat ‘Pastillas Rosas’, un tema del seu últim disc que va treure el 14 d’octubre: ‘Sempiterno’.

En una època on hi ha una certa obsessió per aconseguir la millor foto, l’actor Octavi Pujades s’ha convertit en l’antídot ‘anti postureig’. El seu sentit de l’humor i naturalitat han captivat milers de persones a les xarxes. Ara, recull aquestes vivències en el seu primer llibre: ‘No viene a cuento’. Un recopilatori de dotze contes clàssics narrats a la seva manera.

La periodista i escriptora Sandra Barneda ha publicat la novel·la 'Las olas del tiempo perdido'. Un homenatge a l'amistat i a la infantesa. Segons l’autora, un llibre que ens trasllada als estius de la infantesa, aquells on crèiem que érem infinits. Un temps que ens recorda la importància de pertànyer, de tornar a la tribu, de recuperar, essent adults, als nens que vam ser.