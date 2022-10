Seguramente si te mencionamos la arqueología el primer personaje que te venga a la mente sea Indiana Jones. Pero si te decimos que es una mujer solo puede venirte una a la mente. Nos referimos a Lara Croft, su nombre es Lara Croft. La famosa excavadora de tumbas y reliquias que dio el salto de los videojuegos a la gran pantalla en 2001, tiene casi 30 años y solo dos actrices han sido las afortunadas de convertirse en iconos de esta saga gaming: Angelina Jolie y Alicia Vikander. Ambas tuvieron que enfrentarse a varias dificultades para encarnar al personaje en el cine.

Angelina Jolie, la pimera Tomb Raider en el cine

La fama de "chica mala" casi impidió que la actriz consiguiera el papel que la impulsó al estrellato y que la convirtió en un ídolo de masas. A principios de la década de los años 2000 Angelina competía contra otras actrices exitosas del momento que también encajaban en el perfil de Lara Croft como Ashley Judd, Jennifer Lopez o Catherine Zeta-Jones. Sin embargo, el director de Lara Croft: Tomb Rider (2001), Simon West, estaba convencido que ella era la mujer perfecta para interpretar a la heroína más exitosa de los videojuegos.

"Angelina no era tan famosa como las demas actrices, que tenían más trayectoria y grandes éxitos de taquilla acumulados. Tenía además un estilo de vida alternativo: decía lo que pensaba y tenía mala fama", aseguró West en una entrevista para Entertainment Weekly. En su reunión con Simon West, la actriz le dijo que haría lo que fuera por conseguir el papel, hasta someterse a un test de drogas diario y aunque Lo tuvo difícil para convencer a los productores, finalmente Angelina Jolie consiguió el papel. Encajó tan bien que dos años más tarde repitió con una segunda entrega, en 2003: Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida.

Ahora bien, Angelina Jolie tuvo que hacer una dieta estricta dieta con una tabla de ejercicios entre los que se incluían kickboxing, yoga y peleas callejeras. Todo ello con el objetivo de lograr la esbelta y musculada figura de Lara Croft en los videojuegos: "Comía solo pescado al vapor o carne al vapor con verduras, no consumía nada de azúcar y solo tomaba leche de soja. Fue un gran reto físicamente", dijo Jolie en una entrevista para Reel en 2001.

Para más inri, Angelina sufrió varias lesiones durante el rodaje, lastimándose el codo, el pie, la rodilla, el hombro y el cuello. Algo a lo que se terminó acostumbrando: "Lo que me gusta de interpretar a Lara Croft es las cosas que tenía que hacer. Me ensucié, rasguñé y quemé. Me sentí realmente ella", confesó. Con su papel dejó a todos impresionados por su fuerza y constancia. Para la actriz fue todo un honor ser Lara Croft: "Es independiente, está llena de fuego y tiene un enorme sentido de diversión y aventura", dijo Jolie a Reel. La actriz dijo de su personaje: "Es sensible, voluptuosa, muy femenina y no intenta ser un hombre. Lara es toda mujer. Pelea contra cualquiera", confesó.