La vida de Carlo ha dado un giro de 180º. Al principio él y Feven ocultan su relación a Robel, pero después el Ferraro comienza a ilusionarse con la idea de formar una familia con ellos. En cambio, no todo será tan fácil como piensa. Feven se lesiona justo antes de una audición importante y Carlo tendrá que pasar por su momento más complicado desde que conoció a su hijo.

Cristina, preocupada por Federica

Ale y Cristina están cada vez más implicados en los cuidados Max, y por eso empiezan a organizar quedadas con otras familias en situación parecida a la suya. En cambio, la pareja no termina de estar cómoda, pues no saben en qué momento deben hablarle a Max sobre el Asperger. Además, Cristina está muy preocupada por la repentina rebeldía de Federica, que decide hacerse un cambio de look completo.