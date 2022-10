'La Missa', 40 anys d'eucaristies en català per televisió

La primera missa en català a televisió es va emetre el 10 d'octubre del 1982, quan la seu de TVE a Catalunya encara era als estudis de Miramar. La difussió de la celebració dominical va ser fruit dels acords entre TVE la Conferència Episcopal Tarraconense, és a dir, els bisbes catalans. El programa compleix 40 anys i és el més antic de la cadena. Continua sortint puntualment cada diumenge i i festes a les 10:30 a La 2.

La celebració dels 40 anys, a Montserrat Per al 40 aniversari, aquest diumenge 9 de gener, 'La Missa' canvia d'emplaçament: serà a la Basílica de la Mare de Déu de Montserrat. El programa començarà a l'hora habitual, les 10:30h, amb un especial presentat per Carles Cahuana amb imatges, anècdotes i entrevistes sobre l'espai. També hi veurem el coordinador Ignasi Miranda i el rector de Montserrat, Joan Maria Mayol. Repassarem el passat i també el futur del programa. L'espai s'afegirà a la commemoració del 75è aniversari de l’entronització de la imatge de la Moreneta i els 800 anys de la Confraria, l'any vinent. 75 anys de l'entronització de la marededeu de Montserrat



A continuació, a les 11:00, la missa que coincideix amb la conventual, amb la comunitat benedictina. La presidirà el bisbe de Lleida, Salvador Giménez Valls, responsable de Mitjans de Comunicació a la Tarraconense.

El programa més antic de la televisió De la primera celebració no se'n guarden les imatges, però sí de posteriors, com una de març del 1983 amb el primer celebrant, Joaquim Martínez Roura. Era en aquells moments el delegat de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Barcelona i creia fermament en la gran tasca de difussió que la televisió podia fer per a totes les persones que no podien sortir de casa, o bé estaven ingressats a un hospital o una residència, i volien seguir la missa de diumenge. A la celebració assistia Martínez Roura qui va ser el primer diaca ordenat a Catalunya, Josep Urdeix. Casat i amb tres filles, era un gran estudiós de la litúrgia. No fa gaire que ha traspassat, a finals d'agost d'enguany, als 81 anys. Urdeix havia estat col·laborador i director del Centre de Pastoral Litúrgica. Va coordinar 'La Missa' a TVE des dels inicis i durant 10 anys, entre 1982 i 1992. Era conegudíssim per la seva llarga barba. Arxiu TVE Catalunya La Missa del diumenge Missa des de Miramar. Oficia J. Martínez Roura, diaca Josep Urdeix, acòlit Xavier Orpinell. Coral Noves veus de Capellades, dirigida per Frederic P... Ver ahora Joaquim Martínez Roura va ser el celebrant habitual de 1992 fins al 2013. Llavors es va designar Manuel Valls per a celebrar la Missa per televisió. Valls és rector de la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, i des del 1993 fins a 1998 va dirigir el setmanari Catalunya Cristiana. També ha fet classes a Blanquerna i ha estat consiliari de la Fundació Pere Tarrés.

Els coordinadors, puntals imprescindibles Mentre el celebrant s'ocupa de la litúrgia i de l'homilia, la feina dels coordinadors és imprescindible per la bona marxa del programa. Després de Josep Urdeix, el coordinador va ser Jaume Planas. Va morir després d'una malaltia irreversible i el va substituir Víctor Subirana, fins a finals de 2005. Ignasi Miranda és coordinador de La Missa des del 2006 i actualment, també director del programa. Ignasi Miranda és periodista i des de fa poques misses el veiem amb l'estola creuada: ha estat ordenat diaca. Pare de 5 fills, compagina aquesta tasca amb els programes a Ràdio Estel i els articles a Catalunya Cristiana i publicacions a altres digitals. A més, els seus coneixements musicals li permeten acompanyar els cants i animar la celebració. També en fa el seguiment cada setmana a les xarxes socials. Miranda destaca la 'gran onada de generositat, especialment de grups corals i musicals' que acompanyen les celebracions, i també els 'voluntaris i de col·laboradors esporàdics'. Un ajut que ha estat especialment agraït durant la pandèmia, temps durant el qual no ha faltat cap missa de diumenge ni de festa religiosa des de TVE Catalunya. Miranda explica que la tasca de coordinació implica estar amb contacte amb els grups que assistiran i assessorar-los pel que fa a la part litúrgica i musical. Com en qualsevol altre programa de televisió, cal elaborar un guió i escriure els rètols perquè els tècnics de realització facin la serva feina. Igualment, el coordinador decideix sobre els elements artístics i visuals que es veuen durant l'emissió i a més, fa d'enllaç entre l'Església i els professionals i directius de TVE, per a la promoció i calendari del programa.