La Missa: 40 anys d'emissions | Programa especial

Programa especial per commemorar els 40 anys d'emissió de La Missa en català. Hi participen Mn. Carles Cahuana, el director de La Missa de RTVE, Ignasi Miranda, i el rector del Santuari de Montserrat, Joan M. Mayol. Un recorregut per les anècdotes viscudes pels espectadors, els diferents espais de gravació i les corals que hi han intervingut al llarg dels anys.