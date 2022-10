L'atur a Catalunya segueix la tendència a l'alça per tercer mes consecutiu i arriba ja als 354.318 desocupats, un 0,96% més que a l'agost. Malgrat que setembre ha tancat amb aquesta dinàmica de pujada, les xifres són positives si les comparem amb el mateix mes de l'any passat, ja que el nombre de desocupats ha caigut un 6,3%. De fet, la xifra d'aturats se situa en els nivells més baixos en aquest mes des del 2008.

Quant al nombre d'afiliacions a la seguretat social, han trencat el ritme a la baixa i han pujat en 20.602 persones, el que suposa un 0,57% més que a l'agost. Si es compara amb l'any anterior, hi havia 134.794 empleats més a Catalunya, una tendència que també segueix la resta d'Espanya amb 29.286 afiliacions més que a l'agost. Catalunya ha estat la segona comunitat on més ha pujat l'atur, per darrere d'Andalusia.

L'atur puja a tot Catalunya El mes de setembre està tradicionalment marcat per la campanya d'estiu, que aquest any s'ha escurçat per l'avançament del calendari escolar. Des de l'any 2010, l'atur registrat ha pujat en el mes de setembre, excepte el 2018 (-0,09%), el 2020 (-0,5%). L'any passat va registrar la caiguda més intensa des del 2007 (-3,2%) per la comparació amb el setembre del 2020, quan encara hi havia restriccions generalitzades per combatre la covid. L'atur ha pujat a totes les demarcacions catalanes, amb Lleida al capdavant (+4,77%). A Girona s'han registrat un 3,54% d'aturats més, a Tarragona un 1,89% i a Barcelona un 0,22%. L'increment de desocupats l'ha impulsat els serveis, menys a les comarques barcelonines on els serveis s'han comportat millor. En el cas de Lleida, prop de la meitat dels nous aturats provenen del sector de l'agricultura i s'han quedat sense feina després de les campanyes d'estiu. Les dones continuen sent majoria en les llistes dels serveis d'ocupació, però el percentatge sobre el total s'ha rebaixat fins al 57,3% aquest mes. Així mateix, el pes dels joves de menys de 25 anys s'ha reduït i ha passat de superar el 5% al 3,11%, amb 11.051 aturats.

El sector serveis impulsa la pujada de l'atur La pujada de l'atur català s'ha concentrat en el sector serveis, que ha registrat 1.503 persones més, és a dir, concentra un 44,5% dels nous desocupats. L'atur també ha pujat en la indústria (+278 persones) i l'agricultura (+557 persones). En canvi, ha baixat a la construcció, amb 212 aturats menys que a l'agost.