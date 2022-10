Sembla incompatible poder fer riure tant a la gent i a la vegada patir ansietat o tenir depressió. Tanmateix, no és una situació aïllada entre els humoristes del nostre país. En són un exemple l'actor Joan Capri o el còmic Andreu Buenafuente.

El 1984, quan encara no estava normalitzat anar a teràpia i parlar de salut mental era un tema tabú, Capri reconeixia tenir depressió al programa ‘Buenas noches’ presentat per Mercedes Milà: “Tenim la desgràcia de caure en aquestes crisis terriblement neuròtiques i nervioses, però que les hem de superar gràcies al públic.”



“Capri ha quedat com el gran referent de comèdia i després com un home trist“

Sens dubte, tal com afirma Andreu Buenafuente a ‘La casa dels còmics’, programa disponible a RTVE Play Catalunya, "Capri ha quedat com el gran referent de comèdia i després com un home trist". Abans de pujar a l’escenari, sempre pensava que aquell dia no faria gràcia al públic. Malgrat la seva percepció, aconseguia treure rialles. “Era una persona que quan pujava a l'escenari era un crack i era un fora de sèrie i quan sortia de l'escenari amb el món, amb vida normal, era una persona que s’enfonsava i era trist per ell i entristia els que estaven amb ell.”, explica Manuel Baldovinos, fillastre del còmic.

17.17 min Manuel Baldovinos, fill de la dona de Capri, a 'La casa dels còmics'

“A l’escenari no se'n recordava dels mals

“

Capri no anava a teràpia sinó al psiquiatre i el tractament que li feien, segons detalla el seu fillastre, era fer-li una cura de son i pastilles. “Al cap de les hores anava millor, però això li durava 48 hores.”, afirma Baldovinos. Animava a l’humorista a tenir un hobby per distraure’s perquè “no gaudia de res”. Realment, l’única cosa que l’apassionava era el teatre. “A l’escenari no se'n recordava dels mals i llavors el riure de la gent era com una teràpia”, diu l’actor Joan Pera a ‘La casa dels còmics’