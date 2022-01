Qui va ser, en realitat, Joan Capri?

Joan Camprubí Alemany, de nom artístic Joan Capri, va néixer el 1917 i va morir l'any 2000. De jovenet venia mongetes i feia encàrrecs per a un diari. Considerava que sent mal estudiant no podria fer gairebé res més, però s'equivocava. Durant tota la seva vida va viure al barri Gòtic, on coneixia tothom i fins i tot feia broma amb el guàrdia urbà.

07.03 min Arxiu TVE Catalunya - Reportatge sobre Joan Capri per a l'espai Vostè pregunta

A moltes llars va portar el somriure i l'alegria en aquell fosc franquisme dels seixanta quan als nens ens feien baixar la veu si parlavem en català a l'autobús. Mai no se sabia qui escoltava. Però la veu de Capri omplia les llars amb el que ara és quelcom molt i molt habitual, els monòlegs.

03.40 min Arxiu TVE Catalunya - El nàufrag, monòleg de Joan Capri

Precursor de l'humor i mestre per a tants i tants professionals que han intentat imitar-lo, Capri va escampar les seves sortides i la seva ironia, més o menys fina segons el que s'empescava, quan la societat catalana estava més mancada de riures. Ell interpretava els seus propis textos, ningú més no hauria tingut pas tanta gràcia.

Els monòlegs d'editaven en discs petits i a cada cara n'hi havia un. Es feien rodar un cop i un altre en els tocadiscs de les cases. Tracten de situacions que Capri hauria viscut o s'hauria inventat, però retrataven la vida, el dia a dia, les famílies, els veïns, el carrer de la Barcelona del moment o dels pobles que visitava.

Als monòlegs parlava dels cotxes, dels pisos, d'estalviar, del futbol, de la televisió o dels taxistes... Fins i tot del cinturó de Ronda i d'un trajecte "De Madrid a Barcelona en tercera". També de personatges particulars per les seves dèries o costums: el desmemoriat, l'home que és amic d'un ministre, el que està carregat de manies, el vidu...

Capri sempre s'hi expressava amb aquella sornegueria tan catalana. Amb aquell posat sorrut que analitza la realitat com el qui es creu un pou de saviesa. En alguns moments fa el personatge de qui sap de què parla, perquè se les ha vist de tots colors, fa de caparràs. Com el doctor Caparrós, vaja!

Artista també dalt l'escenari i al cinema L'actor i humorista va fer sempre teatre, des del seuprimer èxit el 1950 amb Camarada Cupido, de Xavier Regàs. Conservem a l'arxiu històric de TVE Catalunya alguns fragments dels assaigs de La flor del sanitari, que el 1972 es va posar en escena al Teatre Romea. 01.51 min Arxiu TVE Catalunya - Assaig de La flor sanitari, amb Joan Capri, al Teatre Romea També al Romea va fer Romeu de 5 a 9, El nas d'en Cyrano, Un metge imaginari, Que vagi de gust, Sr. comissari, L'amic del ministre, Aquí l'inspector Cristòfol... cambio, entre els anys 50 i 70. El 1976 va ser Don Juan Tenorio amb una impagable Mary Santpere. 13.24 min Arxiu TVE Catalunya - Tot Art - Tàpies a la Fundació Miró; Don Joan Tenorio amb Mary Santpere i Capri També va fer cine: Capri va actuar a El Padre Pitillo o Zalacaín el aventurero i a una interpretació de ben particular: Bon Nadal, Mr. Scrooge. Aquestes són imatges d'alguns fragments que es conserven del 1964. 01.08 min Arxiu TVE Catalunya - Fragment de l'estrena de Bon Nadal, Mr. Scooge amb Joan Capri i Montserrat Carulla Va actuar també a L'advocat, l'alcalde i el notari, el 1969, però es va retirar el 1970. Ja no es tornaria a treballar fins fer la sèrie Doctor Caparrós. Us oferim unes breus imatges dels assajos de En Baldiri de la costa, pel·lícula de 1968. 00.40 min Arxiu TVE Catalunya - Rodatge de la pel·lícula En Baldiri a la costa, de Josep Maria Font El 1998, tal com ens va explicar el programa Continuarà..., els seus monòlegs es van publicar en CD. Molts van recuperar bones estones de riure d'anys enrere. El programa va reunir diversos esquetxs i en va dir 'humor amb sentit'. Les sortides de Joan Capri no tenen pas edat. 03.42 min Arxiu TVE Catalunya - Continuarà... - Curriculums culturals - Joan Capri