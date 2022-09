Tot el que no sabiem de Pepe Rubianes

De Pepe Rubianes, com de qualsevol altra persona, en desconeixem coses, és clar. Tot i que d'ell ens pensàvem que en sabíem molt. Perquè parlava molt d'ell mateix, del què sentia, del què pensava i del què li passava. Ho diu tothom a 'La casa dels còmics'.

No callava mai; deia: 'quan jo no parlo m'avorreixo'. I era molt malparlat, amb un tant per cent molt alt de renecs per frase. I un gran viatger. Un gran vividor. Un càncer de pulmó se'l va endur quan tenia 61 anys, però va viure el triple o el quàdruple que molts que signen sentència als cent.

La conversa amb aquesta dona que pensa en el cada dia, com confessa, és impagable . Ens detalla on i com es van conèixer i com va néixer l' amor que es tenien. El que es van tenir tota la vida, tot i que la de Rubianes va donar moltes voltes.

A 'La casa dels còmics' , Andreu Buenafuente ha extret dels que coneixien Rubianes tantes coses que no sabíem que ens hem quedat bocabadats. I que a un dels seus més estimats amics li va trencar la cara el primer cop que es van veure? Que es va decebre de la seva estada a Cuba ? O que es trucava a ell mateix per deixar-se missatges al seu contestador? Sabíeu que existeix una vídua de Rubianes , una dona encantadora que n'explica coses curiosíssimes ?

Es movia entre la gent de l'espectacle, com ara els que formarien temps més tard Dagoll Dagom. Van col·laborar amb la companyia algunes vegades, una precisament la primera actuació a televisió de Pepe Rubianes , el 1977 . L'obra era 'No hablaré en clase'. Rubianes va brodar el paper del típic professor de l'època franquista.

La biografia d'aquest còmic ens explica que quan es va llicenciar en Filosofia a la Universitat de Barcelona , va actuar per primera vegada a un grup de teatre que tenia la seva 'conya', com diria Rubianes , al nom: es deia TOC , Teatre Universitari de Càmera. I que ni corresponia el nom a les sigles! Posteriorment, va afegir-se al NGTU , el Nou Grup de Teatre Universitari. Va fer de professor a alguns instituts abans de dedicar-se professionalment al teatre.

A TV3, Albert Om li va preguntar per la unitat d'Espanya. Rubianes es va desfogar. Després va demanar disculpes. Però va rebre una denúncia de l'actual líder de Vox, Santiago Abascal , llavors a una fundació poc coneguda que va aprofitar el ressò mediàtic del cas. Tot va quedar en un no res, però a Rubianes i Om els demanaven un any de presó, poca broma! L' extrema dreta també va atacar amb pressions i amenaces el Teatro Español de Madrid, de titularitat pública, per contractar Rubianes i posar en escena la seva obra ' Lorca eran todos'. Pepe Rubianes va plegar veles i va marxar. Poc després, l'obra sobre Federico García Lorca es va representar, en unes jornades dedicades a la Llibertat d'expressió, al Teatre Romea , a Barcelona.

Xerrant amb David Verdaguer , l'actor recorda que Rubianes no travessava gaire la línia vermella , sabia fins on podia arribar. Però tots recordem quan un dels seus estirabots el va dur davant la justícia. A ell i al presentador del programa.

Amics per sempre

El mateix Om seu a conversar de Rubianes amb Pepe Molina, Joan Gràcia i Buenafuente, que fa de moderador, però fica tanta cullerada com tots els altres. Molina, o 'Moli', com Rubianes li deia, era el seu tècnic de so. Es barallaven com si s'anessin a matar. Després, aigua passada no mou molí. Com si fossin matrimoni.

A en Joan Gràcia, company de professió d'El Tricicle, el tractava millor. Com a una amant. El Pepe Rubianes l'adorava. En Joan encara l'adora. La seva manera d'explicar acudits, anècdotes, atzagaiades... D'empanada gallega, en deien els seus coneguts, perquè el Pepe era nascut a Villagacia d'Arousa, això ja ho sabem.

Andreu Buenafuente ha creat un gran moment Rubianes al seu nom programa 'La casa dels còmics' perquè no vol que el record del Pepe es perdi. Però no, tranquil, que riure ens fa falta, perquè com deia Rubianes, 'aquest món està fet una merda'.