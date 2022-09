Andreu Buenafuente troba molt a faltar a Pepe Rubianes, que va morir el 2009 a causa d’un càncer del pulmó. El va conèixer molt. Així ho assegura a ‘La casa dels còmics’, el programa de RTVE Catalunya dedicat a cinc humoristes catalans i disponible a RTVE Play. “Sabies que estaves davant d'algú excepcional contínuament”, explica el presentador. “És un dels tios més estimats i més recordats”, afegeix.

Buenafuente recorda que mai sabia si quan Rubianes explicava una anècdota, deia la veritat o era fruit de la seva imaginació per divertir. Per exemple, et creuries que quan l’actor vivia a Sant Cugat estava tan malament que es va embolicar en paper film de cuina en ple estiu perquè es volia morir? Mai ho sabrem, però ell li detallava al presentador com si fos real.

Pepe Rubianes al Festival Mulla't el 1995 RTVE Catalunya

Pepe Rubianes tenia un estil propi. Parlava amb el públic com si fos els seus amics. Feia teatre de 'sobremesa'. “Ell actuava evidentment. Però el teatre de 'sobremesa' és la sobretaula amb el carajillo. Escolta a un dels amics que explica una història molt divertida i ell eleva això a categoria artística.”, detalla Andreu Buenafuente.

Segons apunta el conductor de ‘La casa dels còmics’, a mesura que passaven els anys li feia més mandra actuar. Des de 1997 fins a 2006 va representar el seu espectacle més reconegut anomenat ‘Rubianes, solamente’. Després de tants anys, per què no introduïa text nou? Li preguntava Buenafuente. “Em deia: 'Nene, però si a mi ja em va bé, no veus que faig el mateix i cada vegada hi ha més gent?'”.