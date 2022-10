El periodista y presentador Ángel Casas ha muerto a los 76 años tras graves problemas de salud. Mítico presentador de TVE con una larga carrera televisiva, el barcelonés condujo los programas Musical Express y Un día es un día en TVE en la década de los años 90, donde dio a conocer a músicos de fama mundial de todas las tendencias. Por sus 'mesas' pasaron estrellas internacionales como Joan Collins, Richard Gere, Don Johnson, Tippi Hedren y Alain Delon, entre otros. Su trabajo ha tenido el reconocimiento de la profesión y la crítica: recibió el Premio Ondas y la Antena de Oro, entre otros muchos galardones. Recordamos al maestro del talk show con algunas de sus curiosidades y anécdotas más sorprendentes.

Curiosidades de Ángel Casas

Ángel Casas fue uno de los presentadores más importantes de la televisión en la década de los años 90. Ha firmado algunas de las mejores entrevistas jamás hechas, pero sieempre será recordado por colar stripteases en los minutos de oro en una época en la que el destape había quedado superado. ¿Por qué Ángel Casas decidió hacerlo? Según confesó en una entrevista para el diario ABC, "no había ninguna necesidad" y simplemente lo hizo como deseo personal tras leer un libro de la serie francesa Que sais-je?: "No quería que fuera cabaret barato. Tenía un agente en París que me trajo a Maria Schneider o Alain Delon a los programas y que me puso en contacto con una coreógrafa francesa de striptease para que hiciera uno con desarrollo argumental", aseguró.

Ya jubilado se dedicó a escribir cuentos y novelas aunque su retirada oficial fue en 2020, empujado por sus problemas de salud. En 2013 le detectaron un cáncer de páncreas y siete años después le tuvieron que trasplantar un riñón. La operación no tuvo el resultado que esperaban y le provocó una calcifilaxis, una gravísima infección que afectó a su pierna derecha. La única solución era inevitable, y tuvieron que amputársela. "La pierna se hincha de líquido como si estuviera a punto de reventar y el dolor es terrible, insoportable. Gritaba, lloraba de dolor”, dijo hace un año en una entrevista que le hizo el diario Ara.

14.20 min Para Todos La 2 - Ángel Casas

En su libro Memoria de otros, el periodista contaba alguna de sus anécdotas más divertidas de los artistas que entrevistó: "En este oficio mío de entrevistador se comparten instantes de la vida con otros. Esta relación efímera, a remolque de la celebridad y de su circunstancia del momento, de su capricho de superstar, de su estado de humor, de su sorprendente cordialidad y sencillez, no puedo decir, en modo alguno, que sean memorias de uno... Son memorias de otros", contaba.

De Anthony Perkins, Rock Hudson, The Rolling Stones, Lola Flores, Richard Gere, Lauren BacaÍl, Pep Guardiola, Rob Lowe, Christopher Lee, Robert Mitchum, Elton John, Sharon Stone, Frank Zappa, Martin Sheen, Joan Manuel Serrat y otros muchos. Todos personajes. Todos seres humanos. Todos frente a Ángel Casas. Ésta es también, a pesar de sus palabras, la memoria de un pedazo de su vida. Por eso mismo, Tesoros de la tele rinde homenaje a Ángel Casas esta noche a las 00.00 horas en La 2.