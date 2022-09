Luis Callejo: "Soy muy caótico, tengo muy mala memoria"

El actor Luis Callejo interpreta a Ernesto, subdirector de la Unidad de Protección Civil, en Apagón, una serie de ficción distópica. Una de las historias plantea qué habría que hacer tras una tormenta solar o si habría qué hacer algo.

El actor ha revelado en Las tardes de RNE que trabajaron a partir de la palabra “asertividad” tiene “algo que ver con hablar con seguridad, con claridad, liberado de emociones para ser capaz de tomar decisiones a la vez con amabilidad”. Algo de lo que se siente muy alejado: “Suelo ser bastante más pasional, soy muy caótico, tengo muy mala memoria”.

Un personaje que es “el jefe de un equipo de técnicos'', tiene que escuchar muchas opiniones de mucha gente y a partir de ahí tomar decisiones. Es como si lo metiera todo en el ordenador, que podría ser su cabeza y a partir de ahí sacar conclusiones como un investigador privado”.

Ha explicado que durante un tiempo se “llevó el personaje a casa” y “en mi familia me lo han agradecido mucho”. “Tuve una época que estaba yo súper centrado con la familia, la lista de la compra no se me olvidaba. Estaba increíble”.

“Se hacía tan real” Define la serie como “inquietante” y “teniendo en cuenta que se ha rodado después de la pandemia, la sensación es más brutal, más realista. Cuando se ideó era una distopía, era ciencia ficción. Luego pasó a ser ficción y de pronto era como... Yo digo, estos días de broma, que menos mal que se estrena ya, porque a lo mejor se hacía tan real que la serie estaba ya hecha, lista para enseñar y nadie iba a poder verla”.