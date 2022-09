L'Índex de Preus de Consum ha caigut per primera vegada per davall dels dos dígits després de tres mesos consecutius per sobre del 10%. Així, la inflació trenca la tendència a l'alça amb la caiguda d'un punt i mig al setembre, situant-se en el 9%. Tanmateix, l'IPC subjacent també cau un 6,2% respecte al juliol, quan va assolir registres rècord.

Això s'explica principalment pel descens del preu de l'energia, i en menor grau pel preu dels carburants i del transport, motivat per les mesures orientades a frenar la tendència a l'alça dels preus.