El topall del gas no serveix per rebaixar la factura elèctrica

El preu de l'electricitat tampoc baixarà aquest dimecres tot i l'entrada en vigor del topall al preu del gas. De fet, serà deu euros més car (224 euros per megawat hora) que aquest dimarts, per la compensació que s'haurà de pagar a les centrals. Això, tot i que la primera subhasta amb l'aplicació de l'excepció ibèrica ha deixat el "pool" en els 165 euros/MWh, un 22,7% més barata, i el nivell més baix des del 29 de maig.

L'excepció ibèrica implica que el megawatt hora de gas ja no podrà costar més de 40 euros. Una mesura que ha rebut el vistiplau de la Unió Europea i que estarà en vigor fins al maig de l'any vinent.

Ara bé, l'increment de la demanda per l'onada de calor, que provoca l'increment dels consums dels aires condicionats entre d'altres, i l'expectativa que d'una menor producció eòlica, provocarà l'efecte contrari a l'esperat pel mateix Govern.

Recorda que es començarà a notar a partir del preu de dimecres, però no ho veurem fins a la propera factura. En aquest sentit, reconeix que el marge individual per condicionar el nostre consum de la llum és "acotat".

Excepció ibèrica per limitar el preu del gas: com ens afectarà?

Aquest dimarts, un 142% més car

De moment, aquest dimarts el preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista s’ha tornat a enfilar un 6,7% més i se situa en els 214,05 euros/MWh de mitjana. Això vol dir que paguem 13,43 euros més que el preu de dilluns (200,62 euros/MWh), segons les dades publicades per l'Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El preu màxim de la llum per a aquest 14 de juny es registrarà entre les 22.00 i les 23.00 hores, amb 242,27 euros/MWh, mentre que el mínim per a la jornada, de 194 euros/MWh, es registrarà entre les 16.00 i les 17.00 hores. Respecte a fa un any, el preu mitjà de l'electricitat per a aquest dimarts serà un 141,9% més car que els 88,47 euros/MWh del 14 de juny del 2021.