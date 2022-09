01:08

Per primer cop en tres mesos l'IPC deixa enrere els dos dígits, gràcies a l'abaratiment de l'electricitat, el combustible i el transport.

Els preus donen un respir al setembre, quan la inflació ha caigut de cop un punt i mig fins a situar-se en el 9¿%. Per primer cop en tres mesos l'IPC deixa enrere els dos dígits, gràcies a l'abaratiment de l'electricitat, el combustible i el transport.

Malgrat que el Govern espanyol saluda la moderació de preus del setembre i la qualifica de tendència, els experts eviten pronunciar-se en aquest sentit davant un futur incert des del punt de vista geopolític, i amb el gas encara pels núvols.

Caldrà veure també què passa si finalment s'assoleix un pacte de rendes, com destaca des del Consell General d'Economistes, Salvador Marin. De fet, l'entitat situa la inflació mitjana a finals d'any en el 8 i mig per cent, només mig punt per sota del 9¿% del setembre | Climent Sabater