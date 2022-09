Septiembre siempre es época de vendimia, y de eso saben mucho Los Cortazar y los Reverte, las dos familias protagonistas de Gran Reserva, la serie de Paula Echevarría en la que los hermanos Yon González y Aitor Luna coincidieron por primera vez. RTVE Play ha preparado una maratón de la ficción con todos sus capítulos. ¿Te la perdiste cuando se emitió en televisión? ¡Te contamos cómo volver a vivir esta historia de amor y venganza!

¿De qué trata Gran Reserva?

Gran Reserva es una historia familiar que gira en torno a dos familias de bodegueros riojanos: los Cortázar, representados por su patriarca don Vicente, que consideran el vino como un lucrativo negocio; y los Reverte, encabezados por doña Sofía, que creen que la viña y la tierra son una forma de vida. Pese a las diferencias, ambas familias viven en un equilibrio que se rompe de forma drástica cuando alguien intenta asesinar a Miguel, el primogénito de los Cortázar. Thriller, melodrama, saga familiar... una combinación apasionante que nos adentra en la lucha entre nuevos productores de vino y gente de la 'vieja escuela'.

Gran Reserva, completa en RTVE Play

Si no vas a llegar a tiempo para ver la maratón, no tienes de qué preocuparte. Tienes Gran Reserva completa, gratis y sin suscripciones en RTVE Play, la nueva plataforma de vídeo on demand y en la que están disponibles todos los episodios para verlos cuando quieras y donde quieras. ¿Listo para rememorar esta ficción llena de amor y venganza? ¡Empieza, como siempre, por el principio!