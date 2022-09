Ernesto Caballero: "Las mujeres de Lorca son heroínas"

“El gran teatro era la poesía que se escapaba del libro para hacerse humana”. Unas palabras de Federico García Lorca que ha recordado el dramaturgo Ernesto Caballero, que ha realizado una adaptación contemporánea de Yerma. “Creo que esto lo logra, casi diría de una manera perfecta, con esta tragedia en tres actos donde abarca su mirada, todos los aspectos de nuestra frágil condición”, ha destacado en Las tardes de RNE.

“Yerma es una mujer. Como una tragedia que se debate entre entre la aceptación y la no aceptación de lo que viene dado tanto por la naturaleza como por la propia cultura. Es un personaje muy interesante, muy contradictorio y sobre todo muy reconocible. No quiero decir actual. Porque los grandes clásicos no son tanto actuales como universales, pero sí nos concierne y nos interpela muy directamente”.

Libertarias o emancipadoras “Las mujeres de Lorca son heroínas, es decir, arrastran la acción, mueven la acción. No son víctimas ni personajes pasivos a los que les suceden cosas, sino que son personas que se revuelven, que son muy conscientes de sus decisiones y también de sus contradicciones. En ese sentido, son todas grandes emblemas de una actitud libertaria o, si se quiere, emancipadora”. Ha señalado que el cuerpo de la “siempre” ha sido un campo de batalla político: “Esta es una de las fuerzas temáticas de esta obra, que además, en estos momentos y también por la crisis de natalidad, la responsabilidad con respecto a la cuestión de la maternidad, la natalidad. La gran pregunta ‘¿es un instinto natural la fertilidad o es una presión cultural?’ Todo eso está en esta obra y es cierto que el cuerpo de la mujer siempre ha sido como un campo de batalla que se ha trasladado al escenario en numerosas ocasiones”.