Hace menos de una semana Behati Prinsloo confirmó, presumiendo de tripita de embarazada, que espera su tercer hijo con Adam Levine, el cantante de Maroon 5. Pero ahora los rumores empañan la felicidad de la pareja. Una modelo ha acusado al músico de haberle sido infiel a su mujer con ella y, además, querer llamar a su hijo con su nombre. Adam Levine ha roto su silencio este martes en Instagram con un comunicado en el que asegura haber "cruzado la línea".

Esta es la respuesta de Adam Levine

"Se está hablando mucho de mí en este momento y quiero aclarar las cosas", escribe Adam Levine en una historia de Instagram. "Tuve mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa en CUALQUIER tipo de forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable en mi vida", dice el cantante de Maroon 5. "En ciertos casos se volvió inapropiado. He abordado eso y tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia".

Adam Levine y Behati Prinsloo en la fiesta de Vanity Fair por los Oscar de 2020 GTRES GTRES

Adam Levine está casado con Behati Prinsloo, ángel de Victoria's Secret, desde julio de 2014 (pese a romper brevemente en 2013) y tienen dos hijas en común, Dusty Rose y Gio Grace, de seis y cuatro años. "Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer", prosigue el cantante de "Wake Up Call", "Maps" o "Memories". "Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos", zanja.