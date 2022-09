Hace ya siete años del adiós a Lina Morgan. La actriz y vedette que conquistó a toda una generación gracias a sus célebres y únicas interpretaciones quedará en el recuerdo para siempre. Murió el 19 de agosto de 2015 por un cáncer de garganta que padecía y que ocultó durante mucho tiempo yendo a trabajar como si nada. Después, cada 15 años se sometía al tratamiento de quimioterapia y para evitar que la prensa lo supiera ni siquiera la habitación del hospital estaba a su nombre. Aunque hubo una persona que sí lo supo en todo momento: su chófer, Daniel Pontes. Fue él quien la llevaba de un lado a otro en los inicios de su carrera, quien estuvo a su lado cuando murieron sus padres y su hermano y quien mantuvo en secreto la enfermedad que padecía. Su relación se estrechó tanto que Lina Morgan lo nombró tutor legal para velar por sus intereses y único heredero de la fortuna de la artista: 10 millones de euros. Sin embargo, Daniel Pontes asegura no haber cobrado ni un euro...

El chófer de Lina Morgan no cobra la herencia por problemas con Hacienda

Daniel Pontes es el heredero universal de Lina Morgan y, a pesar de ser su fiel confidente, poco se sabe de él. La actriz siempre fue muy celosa de su intimidad y no tenía a nadie más en quién confiar, ya que ni se hablaba con sus sobrinos. Igualmente, fue toda una sorpresa encontrarse con Pontes como único heredero en la lectura del testamento. Lina Morgan quiso recompensar a la única persona que estuvo a su lado tanto en los momentos buenos como en los malos sin esperar nada a cambio.

Pero el chófer de Lina Morgan no ha cobrado una gran fortuna como la gran mayoría de las personas piensan. De hecho, él mismo aseguró en Lazos de sangre que "gran parte del dinero desapareció en los últimos años", tal y como aseguró en exclusiva en una entrevista para Vanitatis: "En 2004 había mil millones y en 2006 no había ni la mitad", confesó. Además, al no tratarse de un heredero directo, Daniel Pontes está obligado a pagar el 70 % a Hacienda.

A él no le afectó heredar la fortuna de Lina Morgan y únicamente disfruta del piso que la actriz le dejó en Madrid, donde vive con su mujer, ya que aún no ha cobrado ni un solo euro por problemas con Hacienda: "Me piden el doble de la cantidad que heredé. Se ha hablado de entre siete y 10 millones de euros, pero eso es falso, ya me gustaría que fuera cierto", ha asegurado en la revista Pronto.