Leo Rizzi podria ser un cantant més d'Operación Triunfo 2020, però va decidir abandonar el càsting després de superar la tercera fase. Aquell any va publicar el seu primer E.P., però va ser amb el llançament del tema ‘Amapolas’ el 2021 quan es va fer viral en pocs dies a les xarxes socials. Actualment, aquesta cançó acumula més de 35 milions de reproduccions a YouTube! El músic l'ha interpretat en directe a Punts de vista.

El músic, nascut a Eivissa però criat a Uruguay, va començar a triomfar a TikTok, on té gairebé dos milions de seguidors. Ara és una aposta de Warner Music i aquest divendres comença la seva gira ‘Bailando alrededor del río’ per Espanya. La primera parada és la Sala Apolo de Barcelona.

L'artista Leo Rizzi a 'Punts de vista' RTVE Catalunya

“Portar les referències del que escoltava quan era petit per no perdre l'essència“

Amb una estètica singular, l’artista de 23 anys diu que vol fugir del mainstream. Tanmateix, Leo Rizzi ha explicat a ‘Punts de vista’, disponible a RTVE Play Catalunya, que això és complicat perquè si et vols donar a conèixer en el món de la música, has de seguir les tendències malgrat que intenta no oblidar els seus gustos personals: “Portar les referències del que escoltava quan era petit per no perdre l'essència.”

Sens dubte, TikTok ha permès a Leo Rizzi donar a conèixer la seva música i fer-la arribar a milions de persones en poc temps. “Això abans no passava i cal aprofitar-ho al 100%.”, remarca l’eivissenc a l’entrevista amb Tània Sarrias. El músic ho té clar: els cantants han d’estar present a les xarxes socials perquè és una plataforma per connectar amb el públic directament.