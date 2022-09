MasterChef Celebrity | Estos son los 15 famosos concursantes

Norma Duval, Patricia Conde, Pepe Barroso, Isabelle Junot, María Zurita, Fernando Andina, Manu Baqueiro, Nico Abad, Daniela Santiago, Xavier Deltell, María Escoté, Emmanuel Esparza, Lorena Castell, Eduardo Rosa y Ruth Lorenzo son los nuevos famosos que entran este año en las cocinas de MasterChef Celebrity, bajo la atenta mirada de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

En ‘MasterChef Celebrity’ se enfrenta a un reto muy diferente, ya que la cocina es algo “completamente desconocido” para ella. “Lo último que pensaba en mi vida es que me iba a meter en una cocina, la verdad es que yo la cocina siempre la he tenido lejos”, reconoce. Le hace especial ilusión invitar a sus amigos a casa y ofrecerles platos elaborados por ella misma o sorprender a su familia con cosas que nunca hubieran imaginado que ella podría elaborar.

A los 19 años le diagnosticaron celiaquía. Ahora le encanta cocinar para sus familiares y amigos. Disfruta mucho con la comida. “Soy de muy buen comer, mucho y bien”, afirma. Ha estado en muchos restaurantes con estrellas Michelin, tanto dentro como fuera de España, y le gusta investigar y practicar en la cocina. Es muy amiga de la mujer del chef Raúl López y cada vez que visita su restaurante amazO, en Pollença (Mallorca), cocinan juntos. “Me encanta ponerme el uniforme y convertirme en una más de la plantilla. Me ha enseñado infinidad de platos superricos, tips y recetas que me han salvado la vida en más de una ocasión”.

Ruth Lorenzo (@ruthlorenzomusic) en MasterChef Celebrity

Ruth Lorenzo es cantante y compositora, saltó a la fama tras su participación en un talent musical del Reino Unido. Tras cantar con artistas de la talla de Mariah Carey, Take That o Beyoncé y hacer una gira de más de 200 conciertos por toda Europa, en 2014 representó a España en Eurovisión con el tema ‘Dancing in the rain’. Ese mismo año lanzó su primer álbum, ‘Planeta azul’, con el que alcanzó el nº 1 de Itunes en España, al que le siguió un segundo disco, ‘Loveaholic’, con el que de nuevo llegó a lo más alto en iTunes y realizó una gira a nivel nacional. Ha escrito temas para estrellas como Jeff Beck, Dannii Minogue o Auryn. En los últimos tiempos ha lanzado singles como la balada ‘Miedo’, ‘Crisálida’ o el dúo con Rayden ‘El mismo puñal’.

Siempre ha cocinado comidas saludables, “pero para alimentarme, rara vez para disfrutar”, por culpa de su frenético ritmo de vida. Le encanta comer y la cocina tradicional. Su madre es una gran cocinera y disfruta compartiendo con ella ratos en la cocina. Le encantan el arroz y costra, un plato típico de Orihuela, y la olla gitana. Le gusta mucho la cocina tradicional, pero también le atrae la vanguardia y experimentar con cosas diferentes.