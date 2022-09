El president de la Generalitat, Pere Aragonès, pronunciarà aquest dissabte el tradicional missatge institucional amb motiu de la celebració de l’Onze de Setembre, Diada Nacional de Catalunya. El missatge s’emetrà a les 21 hores i enguany s'ha triat com a escenari el Fòrum romà d’Empúries, a Girona. És la primera vegada que el cap de l’executiu pronuncia el discurs des de terres gironines.

Amb aquesta tria, el Govern vol posar de relleu la importància d'aquest espai, centre neuràlgic de l’activitat i punt de trobada de la ciutadania en l’època romana, així com una referència de l’origen i conservació del patrimoni català. El jaciment arqueològic d’Empúries atresora les arrels d’una ciutat grega i una de romana, aferma passat i futur: condensa gran part del camí que van començar a escriure els nostres avantpassats fa més de dos mil anys i del qual en som hereus en l’actualitat.

02.04 min La Diada i el Debat de Política General: dates clau per l'independentisme

Restaurat per l’arquitecta Lola Domènech, en col·laboració amb l’equip d’arqueòlegs del Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Fòrum romà d’Empúries forma part d’un dels patrimonis historicoculturals més rellevants de la Mediterrània. Les primeres excavacions arqueològiques del jaciment es van iniciar l’any 1908 per iniciativa de Josep Puig i Cadafalch. Actualment, continua essent un jaciment viu que ha generat una ingent bibliografia científica.

Actes oficials de la Diada Com és habitual, els primers actes amb participació institucional són les ofrenes florals davant el monument a Rafael Casanova. Hi prenen part els màxims representants de les institucions del país, així com delegacions de partits polítics, membres de la societat civil i entitats culturals i esportives. Els més matiners seran els membres del govern català, encapçalats pel president de la Generalitat, Pere Aragonès. Aragonès anirà posteriorment a la tomba de Rafael Casanova a Sant Boi de Llobregat, al migdia assistirà a la mobilització convocada per Òmnium Cultural, participarà a un acte d'ERC i serà a primera fila a l'acte institucional de la Diada que es farà a la nit. En canvi, no assistirà a la manifestació independentista convocada per l'ANC. L'acte institucional de la Diada, està previst que comenci a les 22h a l’esplanada de les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch de Montjuïc, a Barcelona. Organitzat conjuntament pel Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, l’acte té com a eix vertebrador el relat d’alguns dels episodis més rellevants de la història de Catalunya des del 1714, revisant la tasca duta a terme per moltes de les dones que en tot aquest temps han contribuït a escriure la crònica del nostre país. Pel que fa a la posada en escena, s’aposta per una representació que harmonitzi tradició i present. Actuacions musicals, performance teatral, dansa, mapping i projeccions audiovisuals seran alguns dels ingredients de l’acte. La convivència d’aquests llenguatges té com a objectiu oferir a la ciutadania un espectacle amb arrels nostrades però de tall contemporani i així arribar als diferents segments de la població.

Manifestacions independentistes Com cada any des de fa una dècada, una de les cites que més persones aplegarà serà la manifestació independentista convocada per l'Assemblea Nacional Catalana. Començarà a l'avinguda del Paral·lel de Barcelona, a tocar de la plaça de les Drassanes, i s'acabarà a l'avinguda del Marquès de l'Argentera, on hi ha l'estació de França. La mobilització, que començarà a les 17.14h, vol ser, segons els convocants, una crida a "fer la independència de veritat" i subratllen la necessitat de mobilitzar-se enguany que es compliran cinc anys del referèndum de l'1 d'octubre. Fonts de l'ANC admeten certa preocupació per la possibilitat que la mobilització d'enguany aplegui força menys gent que en ocasions anteriors. L'ànim del sobiranisme no està en el millor moment i les fortes discrepàncies exhibides públicament entre els principals partits independentistes poden passar factura. Ni el president de la Generalitat ni cap conseller o alt dirigent d'Esquerra Republicana hi assistirà per entendre que la mobilització està mal enfocada. Sí en canvi ho faran tots els de Junts per Catalunya que no veuen cap inconvenient que a la marxa s'hi sentitn fortes crítiques contra l'estratègia dels partits. Per garantir la mobilitat i la seguretat a la zona, l'Ajuntament de Barcelona ha prohibit estacionar a diversos carrers durant tot el cap de setmana i ha habilitat espais com a zona de parada dels autocars que portin manifestants d'altres indrets de Catalunya. Durant l'horari de la manifestació, de les cinc de la tarda a les vuit del vespre, es prohibirà la circulació de vehicles per totes les vies que conformen la zona de concentració i el recorregut.