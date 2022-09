La Diada i el Debat de Política General: dates clau per l'independentisme

Dues dates clau, la primera la Diada, que si res no canvia, deixarà patent la divisió de l'independentisme, sense la participació dels líders republicans a la manifestació de l'ANC. Preparats per sortir al terreny de joc, socialistes i comuns. Albiach acusa l'ANC de sectarisme i Illa demana allunyar-se de la crispació. La segona data important. 27 de setembre. Debat de política general, i en aquest cas data límit per Junts per Catalunya, que amenaça als seus socis d'esquerra amb plantejar-se seriosament la sortida de l'executiu si no hi ha un canvi de rumb d'Aragonès en el camí cap a la independència.