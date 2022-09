Els socis de govern apujen el to dels retrets la vigília de la Diada

Compte enrere per l'Onze de Setembre, una Diada de Catalunya que arriba amb retrets creuats entre els socis independentistes al Govern. Aquest matí s'han començat a celebrar ja alguns actes oficials. A la jornada de portes obertes del Parlament, l'expresidenta de la cambra ha insistit en les crítiques a Esquerra per NO assistir, demà, a la manifestació de l'ANC.