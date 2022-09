Antílopez: "La música debería ser algo mucho más libre"

"Estamos un poco hartos de cómo funciona la industria musical tal y como está enfocada, incluso cómo consumidores, cómo el capitalismo nos atrapa y hace con nosotros lo que le da la gana”, explicaba José Félix López de Antílopez en Las tardes de RNE sobre el nombre de su quinto disco Mutar fama’. “Ya que tenemos la suerte de dedicarnos a esto tan maravilloso de la música, de poder libremente decir y hacer lo que queramos encima de un escenario, queríamos aprovechar esa oportunidad para realmente romper con ese estereotipo impostado del artista pop y romper la cuarta pared, si es que en algún en alguna ocasión ha existido la quarta pared en nuestro show”.

“Seguramente a algunos individuos les pueda funcionar y es solo esos pocos individuos lo que hacen que el resto pierdan la cabeza por intentar ser lo que han sido ellos o intentar alcanzar algún tipo de cenit en la carrera musical. Todos hemos puesto un poco el culo en algún momento de la vida para para escalar, nosotros queríamos no tener que hacerlo y la manera más honesta es la que siempre hemos entendido la música: ser muy sinceros en las letras y desde el nombre del disco hasta la última palabra que se escriba”, añadía José Félix López.

“Intentamos que nuestra obra, por mucho o corta que pueda parecer, sea todo mensajes muy universales, incluso luchando contra contra la temporalidad de los mensajes y de las canciones. Cuántos grupos, cuántas canciones u obras aquí en España del mundo pop han envejecido fatal, al igual que los chistes. Porque las tendencias sociales cambian y porque muchas veces la música se queda estereotipada o incluso la industria decide o genera los cupos de interés musical para los espectadores. Cuando la música debería ser algo mucho más libre, más amplio, más flexible, como lo es el espectador medio”.

“Hablar en plural”

"Me gusta hablar en plural porque considero que todo lo que hemos gestado en Antílopez sería imposible para mí decir esta canción la hice yo. Porque soy muy consciente de todos los cambios y mejoras que ha sufrido y todo eso es gracias a mi compañero Miguel. Aunque él no esté aquí, me gusta hablar en plural. Porque creo que todo lo que transmitimos Antílopez es en plural, como tú bien decías antes, es extrapolable a cualquier otro ámbito de la vida”, comentaba sobre Miguel Ángel Márquez.