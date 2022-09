Hay momentos claves en el día. Como cuando terminas de comer, te preparas un té y piensas... "cómo me apetece acompañarlo con algo dulce... pero no tengo nada". O quizás quieres preparar un almuerzo especial... y se te ha olvidado comprar el postre. O, de repente, llega a tu casa una inesperada visita sorpresa y no tienes nada que ofrecer para acompañar un solitario café. Si algo similar te ha pasado, guarda este post porque tenemos cinco postres deliciosos que puedes preparar en cinco minutos. Te proponemos recetas que son saludables, bajas en calorías, muchas tienen la fruta como elemento protagonista y... ¡te saciarán! Ahora solo tienes que elegir el que más te apetece.

1 - Carpaccio de melocotón con helado Hemos querido empezar esta recopilación con una propuesta de los hermanos Torres que es muy saludable. Porque un dulce también puede ser sano y puede comerse a diario, sobre todo si la base es fruta fresca y de temporada. Prueba este rico carpaccio de melocotón y usa helados de diferentes sabores o, incluso, evita el helado si quieres restar calorías al dulce. Carpaccio de melocotón con helado HERMANOS TORRES @torrescocinatve

2 - Tiramisú, ¡en 5 minutos! Esta no es una receta cualquiera: es el tiramisú de Fabio Morisi, uno de los más reconocidos chefs de la cocina italiana, que ha hecho de este sabroso postre su especialidad y que ha disfrutado realizando durante 35 años por todo el mundo. En todos los restaurantes en donde ha trabajado siempre ha sido el postre más vendido, así que aquí os dejamos un tiramisú de fresas muy rápido y fácil. Te detallamos a continuación los ingredientes para 6 copas: Tiramisú de fresaTiramisú de fresapostres Ingredientes Preparación Yemas de huevos, 4 unidades

Azúcar, 3 cucharas soperas

Queso Mascarpone, 500 g.

Amaretto licor, una cuchara

Fresas frescas 400 g. Apagar el móvil o ponerlo en modo . ¡Hay que disfrutar de la cocina! Separo las yemas y juntos con el azúcar en un bol de cristal o plástico Coloco encima de una olla con agua caliente y empiezo a batir energía energicamente con una varilla. Una vez que ha cuadruplicado su volumen retiró del baño maría y añado poco a poco el queso mascarpone con una lengua de pastelería. Utilizo una varilla para mezclar la crema uniformemente, después me dispongo a rellenar las copas donde previamente he cortado los fresones frescos. Decoro con menta fresca o flores, ¡buen apetito terrícolas ! El chef italiano Fabio Morisi, colaborador de Aquí la Tierra, también nos ha mostrado en nuestra web sabrosas recetas como estos spaghetti con almejas frescas que nos preparó hace unos meses, Incluso te puedes animar a hacer tu propia pasta fresca si quieres hacer la receta al completo. ¡Un menú italiano 100%!

3 - Brochetas de frutas y cacahuete En nuestra selección recopilamos estas brochetas de frutas con crema de cacahuete y cacao de Marta Verona en Saber Vivir. La crema es una delicia cargada de nutrientes pero que también es muy densa energéticamente por lo que es mejor consumir con moderación. Recueda que en esta receta la protagonista debería ser la fruta, ¡a por ella! Ingredientes Preparación (Para las brochetas):



Las frutas que más te gusten



(Para la crema de cacao y cacahuete):



50 g de mantequilla de cacahuete



20 g de cacao puro



150 ml de leche o bebida vegetal



1 plátano maduro



Opcional: el edulcorante que más te guste

Esta crema es perfecta para acompañar unas brochetas de fruta, aderezar tus tortitas o untar tus tostadas de forma más saludable. ¡Además es sencilla a más no poder! Solo tenemos que triturar muy bien todos los ingredientes con ayuda de un robot de cocina o una batidora. Prepara las brochetas utilizando las frutas que más te gusten, ¡imaginación al poder! Y moja un poco de las brochetas con la crema de cacahuete y cacao casera. Disfrutar de forma fácil, rica y más sana es posible.

4 - Batido depurativo de lima y manzana Si quieres algo dulce, pero no demasiado, aquí una opción perfecta para la merienda, el desayuno o como postre. Combina lo mejor de las frutas y te saciará. Es un propuesta de Sergio Fernández, tan sencilla que...¡ya estás tardando! Te sosprenderán los matices ácidos, los intensos aromas y la perfecta combinación de estos ingredientes. ¡Muy refrescante y depurativa! Paso a paso para preparar con lima y manzana una bebida fría depurativa. SERGIO FERNÁNDEZ Batido de manzana y lima Batido de manzana y lima postres Ingredientes Preparación ½ rama de apio

2 manzanas granny Smith

1 lima

Agua fría En primer lugar es importante mantener todos estos ingredientes muy fríos, es decir, de la nevera a la licuadora. Lava y seca dichos ingredientes. Pela la lima, guardando su pulpa. Licua las manzanas, la lima y el apio, agrega algo de agua justo al final para arrastrar cualquier resto de jugo. No dejes reposar demasiado para evitar que se decante. Sirve frío, incluso puedes acompañar con unos cubitos de hielo.