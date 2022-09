Clam a Rubí per la seguretat dels ciclistes

Centenars de ciclistes s'han concentrat aquest dissabte la ciutat de Rubí en una marxa reivindicativa per exigir més seguretat a les carreteres i, alhora, homenatjar els ciclistes del Club Ciclista Rubí morts en l’atropellament múltiple del 21 d’agost a Castellbisbal.

Segons els organitzadors, almenys 4.000 bicicletes han rodat per la ciutat en aquest sentit record a Miguel Moya i Jaime de la Torre ple “d’indignació i impotència”. La Federació de Ciclisme de Catalunya reclama canvis legislatius contundents per protegir la vida dels ciclistes. El col·lectiu lamenta que la via punitiva sigui l’única opció per castigar unes conductes que no han pogut evitar-se mitjançant l’educació viària.