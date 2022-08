Més controls per garantir la seguretat dels ciclistes

El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra fan aquest cap de setmana controls simultanis a les carreteres amb més presència de ciclistes per incrementar la sensació de seguretat i evitar atropellaments, com el de diumenge a Castellbisbal en què van morir dues persones. El dispositiu es fa en les franges horàries més concorregudes per aquest col·lectiu, és a dir a primera hora del matí i a última hora de la tarda, amb motos i cotxes sense logotipar per prevenir i detectar infraccions i conductes temeràries amb els ciclistes.

La policia catalana ha posat el focus en carreteres secundàries i ports de muntanya. És el cas, per exemple, de la C-31 a les Costes del Garraf, on entre les set i les nou del matí ha ubicat tres punts de control fixos entre Castelldefels i Sitges. L'operatiu ha comptat amb una moto sense logotip dels Mossos d'Esquadra que ha patrullat per la zona per detectar conductes temeràries o negligents 'in fraganti' i transmetre als usuaris una sensació de vigilància i seguretat a la xarxa viària.

El sergent Ramon Codina, cap de torn operatiu de la Regió Metropolitana Sud de Trànsit dels Mossos, ha alertat del fet que l'incompliment de mantenir la distància d'1,5 metres amb ells és el que "provoca més inseguretat i més accidents".

Aquest 2022 han mort a les carreteres catalanes sis ciclistes, quatre més que en el mateix període de l'any passat.

Radiografia dels accidents L'incident de trànsit que el cap de setmana passat va matar dos ciclistes a Castellbisbal ha reobert el debat sobre la seguretat viària dels ciclistes i la convivència a tota mena de vies amb qualsevol vehicle a les carreteres catalanes. Les dades oficials més recents de víctimes que circulaven amb bicicleta mostren com hi ha més víctimes mortals a les zones interurbanes, com ha estat el cas de l'accident fatal de Castellbisbal, que no pas a les zones urbanes, tot i que hi ha molts més ciclistes resulten ferits a les ciutats. De fet, en els últims anys, a Catalunya, han augmentat dels accidents de trànsit on s'han vist implicades bicicletes, segons les dades que recull i fa públiques el Servei Català de Trànsit. Dels 1.208 accidents de trànsit enregistrats en 2020, en 148 d'ells una o més bicicletes es van veure afectades, una xifra que representa un 12,3 %. Des del 2010, 1.744 persones que circulaven amb bicicleta s'han vist afectades en algun accident de trànsit. D'aquests accidents que s'han denunciat, en un 28 % s'han produït per una envestida frontal o lateral d'algun dels vehicles. Els ciclismes també s'han vist implicats en uns altres tipus d'accident com caigudes a la via en un 18 %, un fregament o col·lisió lateral en un 12,4 % o encalços en un 10,8 %.

On s'han produït? La meitat de sinistres amb bicicletes implicades han tingut lloc a les ciutats, és a dir, en un 50,5 % a vies urbanes i un 41 % es produeixen a carreteres convencionals. També, més de la meitat, el 53 % dels accidents amb bici es produeixen en dies feiners, seguit del diumenge en un 18 %, dissabte en més d'un 15 % i els divendres en un 13 %. El matí és quan més accidents ciclistes es produeixen en un 55, 2 %, seguit d'un 40,4 % que tenen lloc a la tarda. El Servei Català de Trànsit descarta que el lloc de l'atropellament es tracti d'un punt negre de sinistralitat, però s'han produït accidents amb ciclistes en aquesta i altres vies del Vallès recentment. "Hauria d'haver-hi alguna cosa més segura per poder passar per aquesta zona", reclama un ciclista que passava per la zona aquest dilluns al matí. "És bastat perillós perquè de vegades ve algun cotxe a una velocitat considerable", denuncia un altre.